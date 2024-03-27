Play-off Maçları Tamamlandı: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki Son Rakibi Gürcistan Oldu
Play-off Maçları Tamamlandı: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki Son Rakibi Gürcistan Oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarla eleyerek turnuvaya ilk kez katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla Gürcistan, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.
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Tek maç üzerinden oynanan C Yolu final maçında Gürcistan, başkent Tiflis'teki Boris Paiçadze Dinamo Arena'da Yunanistan'ı konuk etti.
Normal sürenin ve uzatmaların golsüz sona ermesiyle penaltılara giden maçı 4-2 kazanan Gürcistan, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Bu maçın ardından A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ve Çekya'nın ardından son rakibi Gürcistan oldu.
Diğer play-off finallerinde mutlu sona ulaşan takımlar ise Ukrayna ve Polonya oldu. Polonya, deplasmanda Galler'i normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi
Ukrayna ise konuk ettiği İzlanda'yı 2-1 mağlup etti ve Polonya'nın ardından dev turnuvada mücadele etmeye hak kazanan bir diğer takım oldu.
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Play-off maçlarının ardından oluşan EURO 2024 grupları 👇
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