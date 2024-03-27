Play-off Maçları Tamamlandı: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki Son Rakibi Gürcistan Oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu C Yolu finalinde Gürcistan, Yunanistan'ı penaltılarla eleyerek turnuvaya ilk kez katılım hakkı elde etti. Bu sonuçla Gürcistan, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki son rakibi oldu.