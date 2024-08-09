İBB Logosunun Gerçek Anlamı Ne? Tasarımcısına 18 Bin TL Kazandıran Yarışma ve Şaşırtıcı Hikayesi!
İBB Logosunun Gerçek Anlamı Ne? Tasarımcısına 18 Bin TL Kazandıran Yarışma ve Şaşırtıcı Hikayesi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunun tasarımı, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtan derin bir anlam taşıyor. Her gün sabah işe giderken, eve dönerken, gezerken her an bir yerde karşımıza çıkabilen bu logo, İstanbul’un simgelerini estetik bir şekilde bir araya getiriyor.
Gelin şimdi size İBB logosunun anlamını ve hikayesini anlatalım 👇
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin simgesi olarak kullanılan logo, 1969 yılından bu yana değişmeden yoluna devam ediyor. Bu ilginç ve etkileyici hikaye, bir tasarım yarışmasıyla başladı.
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1969 yılında düzenlenen belediye logosu yarışmasında, tasarımcı Metin Edremit büyük bir başarıya imza attı. Tek başına birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan Edremit, Boğaz'ı, minareleri, surları ve yedi tepeyi içeren tasarımıyla dönemin grafik sanatında önemli bir iz bıraktı.
Yarışma sonunda 18 bin Türk Lirası ödül kazanan Edremit, belki de bu maddi ödülün ötesinde, tasarımının uzun yıllar boyunca kullanılmasının verdiği gururu yaşıyor.
Öte yandan şehri temsil eden pek çok önemli unsuru bir araya getiren logoda yer alan detaylar, İstanbul’un kendine özgü yapısını ve tarihini yansıtıyor. Buyrun bu detaylara birlikte bakalım:
Minareler: Logonun dikkat çeken ilk unsuru cami minareleri. İstanbul’un silüetinde önemli bir yer tutan bu minareler, şehrin cami mimarisini simgeliyor. Ayasofya, Süleymaniye ve diğer önemli camilerin minareleri, logonun tasarımında belirgin bir şekilde yer alıyor.
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Üçgenler: Logodaki üçgenler, İstanbul’un Yedi Tepe olarak bilinen coğrafi yapısını temsil ediyor. Şehir, yedi farklı tepe üzerine kurulmuş, bu nedenle her bir üçgen bir tepeyi sembolize ediyor.
Boğaz ve Surlar: Logoda yer alan boğaz ve sur detayları, İstanbul’un coğrafi ve tarihi önemini simgeliyor. Sur detayları, şehrin tarih boyunca savunma stratejilerini ve iki kıta üzerindeki stratejik konumunu ifade ediyor. Boğaz, İstanbul’un iki kıtasını birbirine bağlayan önemli bir unsurdur ve logoda bu iki kıtayı temsil eden surlarla birlikte sunuluyor.
Renk Seçimi: Logonun mavi rengi, güvenilirlik, otorite, güç, sadakat ve barış gibi kavramları temsil ediyor. Mavi renk, aynı zamanda İstanbul’un ruhunu ve doğasını betimlemek amacıyla özenle seçilmiş bir ton.
Tasarımcısı Metin Erdemit’in ödüllü çalışması, günümüzde de İstanbul’un resmi simgelerinden biri olarak kullanılıyor.
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