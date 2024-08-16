Kayıp Malezya Uçağı Hakkında Gerçeğe En Yakın Teori Olduğunu Savunan Kullanıcının Çarpıcı Flood'u

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı 2014'te kaybolmuştu. Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan uçakta 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bugün, bu trajik olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen soru işaretleri hala çözülebilmiş değil. Bir Twitter kullancısı da uçağın kaybolmasına dair çarpıcı birçok teoriden birini ele alarak bir flood hazırladı.