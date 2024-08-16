Kayıp Malezya Uçağı Hakkında Gerçeğe En Yakın Teori Olduğunu Savunan Kullanıcının Çarpıcı Flood'u
Kayıp Malezya Uçağı Hakkında Gerçeğe En Yakın Teori Olduğunu Savunan Kullanıcının Çarpıcı Flood'u
Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağı 2014'te kaybolmuştu. Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan uçakta 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat bulunuyordu. Bugün, bu trajik olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen soru işaretleri hala çözülebilmiş değil. Bir Twitter kullancısı da uçağın kaybolmasına dair çarpıcı birçok teoriden birini ele alarak bir flood hazırladı.
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10 yıl önce kaybolan yolcu uçağını bulmak için yapılan arama çalışmalarında birçok parça bulundu ancak ana enkaz hala bulunamadı. Son olarak 2018 yılında uçağı arayan şirket, Hint Okyanusunun güneyinde yeni bir arama yapılmasını önerdi.
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Ancak hükümet yeni bir ipucu bulmadan, yeni bir arama çalışmasına destek vermeyeceklerini bildirmişti. 2014 yılından 2017 yılına kadar 26 ülkeden toplam 60 gemi ve 50 uçağın katılımıyla arama çalışmaları yapılmıştı.
2018 yılında 5 ay süreyle yeni bir çalışma başlatılsa da sonuç alınamadı. Son olarak 2019 yılında Madagaskar kıyılarında enkazdan bazı parçalar bulundu. Bu parçalarla birlikte enkazdan 27'den fazla parça bulunmuş oldu. Ancak netice değişmedi denizlerde ve gökyüzünde yıllarca süren ve 300 milyon dolardan fazla para harcanan çalışmalara rağmen uçağa ne olduğu bulunamadı.
Havacılık tarihinin en gizemli olayı olarak bilinen kayıp Malezya uçağına ne olduğu hakkında çeşitli teoriler de ortaya atıldı.
Bazı iddialar, uçağın kaçırılarak Rusya'ya veya Diego Garcia'daki ABD hava üssüne götürüldüğünü öne sürüyor. Diğer teoriler ise uçağın ateş açılarak düşürüldüğünü savunuyor.
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Twitter'da bir kullanıcı da hazırladığı flood ile MH370 uçağı ile ilgili teorilerden gerçeğe en yakın olanlarını anlattığını iddia etti. Şimdi sizi o flood'la baş başa bırakalım:
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