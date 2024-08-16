Marketten Makarna Alan Kadının Kasada Yaşadığı Olay Fiyat Algımızın Çöktüğünü Kanıtladı

Son yıllarda market alışverişi yapmak hepimiz için giderek karmaşık hale geldi. Fiyatların sürekli değişmesi ve ekonomik belirsizlikler, fiyat algımızı derinden etkiledi. Son olarak sosyal medyada da markette yaşadığı bir olayı anlatan genç bir kadının söyledikleri, bu sorunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.