Marketten Makarna Alan Kadının Kasada Yaşadığı Olay Fiyat Algımızın Çöktüğünü Kanıtladı
Marketten Makarna Alan Kadının Kasada Yaşadığı Olay Fiyat Algımızın Çöktüğünü Kanıtladı
Son yıllarda market alışverişi yapmak hepimiz için giderek karmaşık hale geldi. Fiyatların sürekli değişmesi ve ekonomik belirsizlikler, fiyat algımızı derinden etkiledi. Son olarak sosyal medyada da markette yaşadığı bir olayı anlatan genç bir kadının söyledikleri, bu sorunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.
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Instagram'da bir video içerik üreticisinin paylaştığı videoda resmen kendimizi gördük. Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon yüzünden marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve hatta kafelerde fiyatların sıkça arttığını görmek artık şaşırtıcı değil.
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Ancak fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki, artık neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlamakta zorlanır hale geldik. Bu genç kadının söyledikleri de bu durumun ne kadar normalleştiğini ve yaygınlaştığını bir kez gözler önüne sererek ''yalnız değilmişiz'' dedirtti.
İşte Yağmur Akşahin isimli sosyal medya kullanıcısının markette yaşadığı ve hepimize tanıdık gelen o deneyim👇
Ve gelen tepkiler:
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