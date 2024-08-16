Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Marketten Makarna Alan Kadının Kasada Yaşadığı Olay Fiyat Algımızın Çöktüğünü Kanıtladı

Marketten Makarna Alan Kadının Kasada Yaşadığı Olay Fiyat Algımızın Çöktüğünü Kanıtladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 15:20

Son yıllarda market alışverişi yapmak hepimiz için giderek karmaşık hale geldi. Fiyatların sürekli değişmesi ve ekonomik belirsizlikler, fiyat algımızı derinden etkiledi. Son olarak sosyal medyada da markette yaşadığı bir olayı anlatan genç bir kadının söyledikleri, bu sorunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram'da bir video içerik üreticisinin paylaştığı videoda resmen kendimizi gördük. Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon yüzünden marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve hatta kafelerde fiyatların sıkça arttığını görmek artık şaşırtıcı değil.

Instagram'da bir video içerik üreticisinin paylaştığı videoda resmen kendimizi gördük. Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon yüzünden marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve hatta kafelerde fiyatların sıkça arttığını görmek artık şaşırtıcı değil.

Ancak fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki, artık neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlamakta zorlanır hale geldik. Bu genç kadının söyledikleri de bu durumun ne kadar normalleştiğini ve yaygınlaştığını bir kez gözler önüne sererek ''yalnız değilmişiz'' dedirtti.

Ancak fiyatlar o kadar hızlı değişiyor ki, artık neyin pahalı neyin ucuz olduğunu anlamakta zorlanır hale geldik. Bu genç kadının söyledikleri de bu durumun ne kadar normalleştiğini ve yaygınlaştığını bir kez gözler önüne sererek ''yalnız değilmişiz'' dedirtti.

İşte Yağmur Akşahin isimli sosyal medya kullanıcısının markette yaşadığı ve hepimize tanıdık gelen o deneyim👇

Ve gelen tepkiler:

Ve gelen tepkiler:

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın