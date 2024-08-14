Barbie Gülüş Estetiği Yaptıran Kadın, Son Haliyle Joker'e Benzetildi

Estetik operasyonlar toplumda giderek daha yaygın hale geldi. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle, bu tür operasyonların sonuçları hızla geniş kitlelere ulaşıyor. Son olarak, bir kadının gülüş estetiği yaptırmadan önceki ve sonraki halleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

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