Barbie Gülüş Estetiği Yaptıran Kadın, Son Haliyle Joker'e Benzetildi
Barbie Gülüş Estetiği Yaptıran Kadın, Son Haliyle Joker'e Benzetildi
Estetik operasyonlar toplumda giderek daha yaygın hale geldi. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle, bu tür operasyonların sonuçları hızla geniş kitlelere ulaşıyor. Son olarak, bir kadının gülüş estetiği yaptırmadan önceki ve sonraki halleri, sosyal medyada tartışma yarattı.
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Gülüş estetiği, dudakların estetik açıdan daha hoş görünmesi amacıyla uygulanan bir operasyon. Bu estetik uygulama son yıllarda hızla popülerlik kazandı.
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Uzun yıllardır estetik dünyasında popülerliğini sürdüren dudak dolgusu müdahalelerine, bu kez gülüş estetiği operasyonları eklendi.
Son olarak sosyal medyada paylaşılan gülüş estetiği videosu çok konuşuldu. Genç kadının estetikten önceki ve sonraki hali gündem oldu.
İşte önce videoyu izleyelim ardından gelen tepkilere bakalım:
Sizce nasıl olmuş?👇
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