Kerem Aktürkoğlu’nun Giydiği Tişörtün Fiyatı Twitter Kullanıcılarının Huzurunu Kaçırdı

Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, hem sahada hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez futbolla değil, üzerinde giydiği tişörtle dikkatleri üzerine çekti. Tişörtün hem tasarımı, hem de fiyatı çok konuşuldu.