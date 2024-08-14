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Kerem Aktürkoğlu’nun Giydiği Tişörtün Fiyatı Twitter Kullanıcılarının Huzurunu Kaçırdı

Kerem Aktürkoğlu’nun Giydiği Tişörtün Fiyatı Twitter Kullanıcılarının Huzurunu Kaçırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 22:35

Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, hem sahada hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez futbolla değil, üzerinde giydiği tişörtle dikkatleri üzerine çekti. Tişörtün hem tasarımı, hem de fiyatı çok konuşuldu.

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Twitter'da bir kullanıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun tişörtünün tasarımı hakkında yorumda bulunurken, başka bir kullanıcı fiyatını bulup paylaştı.

Twitter'da bir kullanıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun tişörtünün tasarımı hakkında yorumda bulunurken, başka bir kullanıcı fiyatını bulup paylaştı.
twitter.com

Tişörtün 40 bin 450 TL değerinde olduğu ortaya çıkınca goygoyculara da malzeme çıktı.

Tişörtün 40 bin 450 TL değerinde olduğu ortaya çıkınca goygoyculara da malzeme çıktı.
twitter.com

Kimi fiyatı algılamakta zorlandı.

Kimi fiyatı algılamakta zorlandı.
twitter.com

Kimi de mizahına alet etti.

Kimi de mizahına alet etti.
twitter.com

Beğenenler de oldu tabiki.

Beğenenler de oldu tabiki.
twitter.com
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Hala inanmak istemeyenler.

Hala inanmak istemeyenler.
twitter.com

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xdlerredif21

kol saati ne kadar acaba?? çok rahat 400-500k vardır

Aslan

ne kadar zengin olursan ol bir tsorte 40 bin TL verecek gerizekalinin akıl sağlığından şüphe ederim