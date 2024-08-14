Kerem Aktürkoğlu’nun Giydiği Tişörtün Fiyatı Twitter Kullanıcılarının Huzurunu Kaçırdı
Kerem Aktürkoğlu’nun Giydiği Tişörtün Fiyatı Twitter Kullanıcılarının Huzurunu Kaçırdı
Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu, hem sahada hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak bu kez futbolla değil, üzerinde giydiği tişörtle dikkatleri üzerine çekti. Tişörtün hem tasarımı, hem de fiyatı çok konuşuldu.
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Twitter'da bir kullanıcı, Kerem Aktürkoğlu'nun tişörtünün tasarımı hakkında yorumda bulunurken, başka bir kullanıcı fiyatını bulup paylaştı.
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Tişörtün 40 bin 450 TL değerinde olduğu ortaya çıkınca goygoyculara da malzeme çıktı.
Kimi fiyatı algılamakta zorlandı.
Kimi de mizahına alet etti.
Beğenenler de oldu tabiki.
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Hala inanmak istemeyenler.
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kol saati ne kadar acaba?? çok rahat 400-500k vardır
ne kadar zengin olursan ol bir tsorte 40 bin TL verecek gerizekalinin akıl sağlığından şüphe ederim