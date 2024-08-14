Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'den Gelecek Açıklaması!

'Türk milli takımıyla bir sözleşmem var, kendimi çok iyi hissediyorum. Federasyon bana bir evlat gibi, oğluymuşum gibi davranıyor; değişikliği düşünmüyorum. Bir gün, işimiz bize her şeyin mümkün olduğunu söyler, İtalya'yı çalıştırabilirim. Bu harika olurdu, çünkü bir İtalyan olarak gurur verici olurdu ama şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum.

Eğer bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim. Ama bugün itibariyle bu imkânsız bir şey. Koç Velasco, tüm ekibiyle harika bir iş çıkardı, Barbolini ve Bernardi için de çok mutluyum çünkü birçok açıdan onların da Olimpiyatlarla ilgili açık bir hesabı vardı: biri antrenör, diğeri oyuncu olarak. Güzel bir döngü tamamlandı, bu anlatılacak güzel bir hikaye.'