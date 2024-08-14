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Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'den Gelecek Açıklaması!

Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'den Gelecek Açıklaması!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 16:30

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine dair konuştu. 43 yaşındaki çalıştırıcının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle bitirmemizin ardından alacağı karar merak ediliyordu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, 18 Kasım 2022'de Filenin Sultanları'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, 18 Kasım 2022'de Filenin Sultanları'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Guidetti'nin 5 yıllık görevinin ardından koltuk İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'ye emanet edilmişti.

Guidetti'nin 5 yıllık görevinin ardından koltuk İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'ye emanet edilmişti.

Filenin Sultanları, Santarelli ile ilk yılında FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyonluğa ulaşarak dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı.

Filenin Sultanları, Santarelli ile ilk yılında FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyonluğa ulaşarak dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı.

Ancak 2024 sezonunda geçtiğimiz yıla kıyasla beklenen başarı yakalanamadı.

Ancak 2024 sezonunda geçtiğimiz yıla kıyasla beklenen başarı yakalanamadı.

Ay-yıldızlılar, yılın ilk organizasyonu olan Milletler Ligi'ni altıncı basamakta bitirdi.

Ay-yıldızlılar, yılın ilk organizasyonu olan Milletler Ligi'ni altıncı basamakta bitirdi.
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Ardından ise Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'ya kaybederek bronz madalya şansını kaçırdı.

Ardından ise Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'ya kaybederek bronz madalya şansını kaçırdı.

Dev organizasyon sonrası da Santarelli'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak edildi.

Dev organizasyon sonrası da Santarelli'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak edildi.

Il Gazzettino'ya açıklamalarda bulunan koç, kariyeri hakkında şunları söyledi. 👇

Il Gazzettino'ya açıklamalarda bulunan koç, kariyeri hakkında şunları söyledi. 👇

"Şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum"

"Şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum"

'Türk milli takımıyla bir sözleşmem var, kendimi çok iyi hissediyorum. Federasyon bana bir evlat gibi, oğluymuşum gibi davranıyor; değişikliği düşünmüyorum. Bir gün, işimiz bize her şeyin mümkün olduğunu söyler, İtalya'yı çalıştırabilirim. Bu harika olurdu, çünkü bir İtalyan olarak gurur verici olurdu ama şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum. 

Eğer bir gün bir teklif gelirse bunu düşüneceğim. Ama bugün itibariyle bu imkânsız bir şey. Koç Velasco, tüm ekibiyle harika bir iş çıkardı, Barbolini ve Bernardi için de çok mutluyum çünkü birçok açıdan onların da Olimpiyatlarla ilgili açık bir hesabı vardı: biri antrenör, diğeri oyuncu olarak. Güzel bir döngü tamamlandı, bu anlatılacak güzel bir hikaye.'

Santarelli'nin açıklamasına gelen yorumlar 👇

Santarelli'nin açıklamasına gelen yorumlar 👇
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