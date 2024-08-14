Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'den Gelecek Açıklaması!
Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Daniele Santarelli'den Gelecek Açıklaması!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine dair konuştu. 43 yaşındaki çalıştırıcının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı dördüncülükle bitirmemizin ardından alacağı karar merak ediliyordu.
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Türkiye Voleybol Federasyonu, 18 Kasım 2022'de Filenin Sultanları'nın başantrenörü Giovanni Guidetti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.
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Guidetti'nin 5 yıllık görevinin ardından koltuk İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'ye emanet edilmişti.
Filenin Sultanları, Santarelli ile ilk yılında FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde şampiyonluğa ulaşarak dünya sıralamasında zirveye çıkmıştı.
Ancak 2024 sezonunda geçtiğimiz yıla kıyasla beklenen başarı yakalanamadı.
Ay-yıldızlılar, yılın ilk organizasyonu olan Milletler Ligi'ni altıncı basamakta bitirdi.
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Ardından ise Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde Brezilya'ya kaybederek bronz madalya şansını kaçırdı.
Dev organizasyon sonrası da Santarelli'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak edildi.
Il Gazzettino'ya açıklamalarda bulunan koç, kariyeri hakkında şunları söyledi. 👇
"Şimdilik kendimi sadece Türkiye'nin başında görüyorum"
Santarelli'nin açıklamasına gelen yorumlar 👇
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