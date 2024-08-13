Madalyanın Kaçtığı An mı? Elif Şahin'in Brezilya Maçındaki Tercihi Gündem Oldu
Madalyanın Kaçtığı An mı? Elif Şahin'in Brezilya Maçındaki Tercihi Gündem Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin'in Paris Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçındaki tercihi, sosyal medyada çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan Filenin Sultanları, dev organizasyonu dördüncülükle noktalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek kürsüye çıkma şansını kaybetmişti.
Maçın üzerinden günler geçmesine rağmen mücadelenin ikinci setinin noktalandığı an yeniden gündeme geldi.
Pozisyona gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın