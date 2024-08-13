Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Madalyanın Kaçtığı An mı? Elif Şahin'in Brezilya Maçındaki Tercihi Gündem Oldu

Madalyanın Kaçtığı An mı? Elif Şahin'in Brezilya Maçındaki Tercihi Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 20:49

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın pasörü Elif Şahin'in Paris Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçındaki tercihi, sosyal medyada çok konuşuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan Filenin Sultanları, dev organizasyonu dördüncülükle noktalamıştı.

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda sahne alan Filenin Sultanları, dev organizasyonu dördüncülükle noktalamıştı.

Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek kürsüye çıkma şansını kaybetmişti.

Milliler, bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 yenilerek kürsüye çıkma şansını kaybetmişti.

Maçın üzerinden günler geçmesine rağmen mücadelenin ikinci setinin noktalandığı an yeniden gündeme geldi.

Maçın üzerinden günler geçmesine rağmen mücadelenin ikinci setinin noktalandığı an yeniden gündeme geldi.

Bir voleybolsever, Elif Şahin'e tepki gösterdi. 👇

Pozisyona gelen yorumlar 👇

Pozisyona gelen yorumlar 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın