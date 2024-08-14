9 Ay Yurt Dışında Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Dönen Gencin Taharet Musluğu Hasreti
9 Ay Yurt Dışında Yaşadıktan Sonra Türkiye'ye Dönen Gencin Taharet Musluğu Hasreti
Yurt dışına çıkan bir Türk vatandaşı, dönüşünde ülkesinin tuvalet kültürüne dair özlemini mizahi bir dille anlattı.
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Ülkemizdeki kültürel alışkanlıklar, yurtdışında yaşayanlarla bazen zıtlık oluşturabiliyor. Bu zıtlıklardan biri de taharet musluğu alışkanlığı.
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Türkiye'de hemen her evde bulunan bu hijyenik özellik, Avrupa'nın birçok şehrinde maalesef bulunmuyor. Bu durum, özellikle de yurtdışına çıkan Türk vatandaşları için büyük bir zorluk yaratıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir video da, bu kültürel fark mizahi bir şekilde ele alınmış. Yurt dışından dönen bir kişi, ülkesinin alışkanlıklarına duyduğu özlemi eğlenceli bir şekilde ifade etmek için tuvaletinde çektiği videoyu paylaştı.
İşte o video👇
Video, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı ve birçok kişi kendi yurt dışı deneyimlerini paylaşmaya başladı:
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"gören de sanacak türkiye hijyenik bi yer" diyerek prim yapmaya çalışan davar hayatında yurtdışı görmemiştir. türkler dünyadaki en temiz millet olabilir.
japonyayi gez gör,sonra bi daha yaz..