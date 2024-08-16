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İkizler Burcu , Yay Burcu
Behlül Kaçar! İlişkilerde En Çok Ghosting Yapan 3 Burç

Behlül Kaçar! İlişkilerde En Çok Ghosting Yapan 3 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 12:42

İlişkilerde aniden ortadan kaybolmak, yani 'ghosting' yapmak, birçoğumuzun karşılaştığı bir durum. Bu bazen sosyal medyada biriyle konuştuğumuzda başımıza gelir, bazen de günlük hayatın içinde. 

İşte en çok ghosting eğilimi olan 3 burç...

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Ghosting yapan tarafta olmak bazıları için eğlenceli olabilir. Ancak ghost'lanan tarafta olmak hiç de eğlenceli bir durum değil.

Peki sizce hangi burçlar en çok ghost'luyor dersiniz? Gelin birlikte bakalım 👇

Listenin ilk sırasında yer alan Yay burçları küçük şeylerden bile nem kaparlar!

Yay burçları, özgürlüğüne düşkün, neşeli ve maceraperest kişilikleriyle tanınırlar. Bu enerjik burç, hayatın her anını dolu dolu yaşamaktan hoşlanır ve bu yüzden küçük ayrıntılardan bile rahatsız olabilirler. Yani, eğer bir Yay burcu, ilişkisinde kendini sıkışmış ya da kısıtlanmış hissetmeye başlarsa, bu durum onları derinden rahatsız eder ve ortadan kaybolma eğiliminde olabilirler.

Bazen de bu durumun arkasında başka biri veya başka bir ilişki olabilir. Bu burç, yeni maceralara ve deneyimlere her zaman açıktır. Yeni bir aşk, yeni bir iş ya da belki de yeni bir seyahat planı... 

Yay burçları için hayat, sürekli keşfedilecek yeni bir yolculuktur ve bu yolculukta onları kısıtlayacak herhangi bir durumdan kaçınmayı tercih ederler. İşte bu yüzden, bir Yay burcuyla ilişkide olmak, her zaman biraz heyecan, biraz belirsizlik ve bolca macera demektir.

İkinci sırada sıkılganlıklarıyla bilinen İkizler burcu var!

İkinci sırada sıkılganlıklarıyla bilinen İkizler burcu var!

İkizler burçları, sosyal çevrelerindeki en canlı ve meraklı kişiler olarak tanınırlar. Eğlenceli ve enerjik bir ruha sahip olan İkizler, her zaman yeni deneyimler peşinde koşmayı severler. İçlerindeki bu tutkulu merak, onların hayatlarının her alanında kendini gösterir. Ancak bu özellikleri, özellikle aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda, bazen başlarına bela olabilir.

Eğer bir İkizler burcu, ilişkisinde monotonluğun hakim olduğunu hissetmeye başlarsa, bu durum onları oldukça rahatsız eder. Onlar için her gün yeni bir macera, her an yeni bir heyecan olmalıdır. İlişkilerindeki bu monotonluk, onları sıkılmış hissettirir ve bu durumdan hızla uzaklaşmalarına neden olur.

İkizler burçlarının bu hızlı kaçışları, genellikle 'ghosting' olarak adlandırılır. Yani bir anda ortadan kaybolurlar ve ilişkilerini bir anda sonlandırırlar. Bu, onların sıkıldıkları ve monotonluktan kaçmak istedikleri anlamına gelir.

Bu nedenle, eğer bir İkizler burcu ile bir ilişkiniz varsa, ona sürekli olarak yeni ve heyecan verici deneyimler sunmanız gerekebilir. Aksi takdirde, bir gün aniden 'ghosting' ile karşılaşabilirsiniz.

Ve işte geldik listemizin son sırasına! Burada kim mi var dersiniz? Evet, tahmin ettiniz aidiyet sorunu yaşayan Yengeç burçları!

Ve işte geldik listemizin son sırasına! Burada kim mi var dersiniz? Evet, tahmin ettiniz aidiyet sorunu yaşayan Yengeç burçları!

Yengeç burçları, duygusal derinliklerine inebilecek, onlarla kalıcı ve anlamlı bağlar kurabilecek kişilere karşı büyük bir çekim hissederler. Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda, bu duygusal burçlar kendilerini tamamen güvende ve huzurlu hissetmedikçe, bir ilişkiye tam anlamıyla kendilerini vermekten çekinirler.

Yengeç burçları, karşılarındaki kişiye kendilerini kanıtlama fırsatı verirler. Ancak bu süreçte, kendilerini rahat ve güvende hissetmeyi başaramazlarsa, durum onları derinden rahatsız eder. Bu, onların hassas doğalarının bir sonucu olabilir. Yengeçler, genellikle duygusal güvenliklerini tehdit eden her şeyden kaçınmayı tercih ederler.

Bir Yengeç, kendini bir ilişkide rahatsız hissettiğinde, genellikle çekilme veya ayrılma yolunu seçmez. Bunun yerine, onlar daha çok 'hayaletleşme' eğilimindedirler. Yani, bir Yengeç, kendini rahatsız hissettiğinde, genellikle aniden ve açıklama yapmadan ortadan kaybolmayı tercih eder.

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Burak Kilickap

Yay kadını Denyo oluyor maalesef 😒 gidip Denyo buluyor kendine . Gerçek bir İkizler erkeği ile mükemmel vakit geçirirsiniz 😄🎉🙌

moondark

İlişki konusunda ikizlerden uzak durun :D Eğlenmenize bakın , bağlanmayın ve unutun