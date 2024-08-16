Behlül Kaçar! İlişkilerde En Çok Ghosting Yapan 3 Burç
Behlül Kaçar! İlişkilerde En Çok Ghosting Yapan 3 Burç
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Ghosting yapan tarafta olmak bazıları için eğlenceli olabilir. Ancak ghost'lanan tarafta olmak hiç de eğlenceli bir durum değil.
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Listenin ilk sırasında yer alan Yay burçları küçük şeylerden bile nem kaparlar!
İkinci sırada sıkılganlıklarıyla bilinen İkizler burcu var!
Ve işte geldik listemizin son sırasına! Burada kim mi var dersiniz? Evet, tahmin ettiniz aidiyet sorunu yaşayan Yengeç burçları!
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Yay kadını Denyo oluyor maalesef 😒 gidip Denyo buluyor kendine . Gerçek bir İkizler erkeği ile mükemmel vakit geçirirsiniz 😄🎉🙌
İlişki konusunda ikizlerden uzak durun :D Eğlenmenize bakın , bağlanmayın ve unutun