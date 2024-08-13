Bu 4 Burç Resmen Şifa Dağıtmak İçin Yaratılmış: Elleriyle ve Ruhlarıyla Etrafını İyileştirebiliyorlar!
Bu 4 Burç Resmen Şifa Dağıtmak İçin Yaratılmış: Elleriyle ve Ruhlarıyla Etrafını İyileştirebiliyorlar!
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Şifa denince akla gelen en belirgin burçlar tabiki de su elementinin etkisi altında olanlar yani: Balık, Akrep ve Yengeç burçları. Ancak bu listede ayrıca toprak elementinden Başak burcu da yer alıyor.
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Akrep: Şifa Dendiğinde Akla İlk Gelen Burç
Yengeç: Duygusal Şefkatin Temsilcisi
Balık: Sezgisel Şifa ve Sanatın Ustası
Başak: Pratik Şifa ve Destek
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