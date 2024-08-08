Burcuna Göre Hangi Hayvansın?
Burcuna Göre Hangi Hayvansın?
Burcunuza göre hangi hayvanla özdeşleştiğinizi merak ediyor musunuz?
İşte burçlarınıza göre kendinizi tanımlayabileceğiniz bazı hayvan karakterleri 👇
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Burcunu seçer misin?
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Hayatın vahşi doğasında, sen bir aslansın!
Sen timsahsın!
Sen tavşansın!
Sen yengeçsin!
Sen kartalsın!
Sen tam bir kirpisin!
Sen kuğusun!
Hey, sen bir akrep gibi parlıyorsun!
Yaylar, at gibi geniş alanlarda özgürce koşmayı severler!
Sen dağ keçisisin!
Sen baykuşsun!
Balık burcunun duygusal ve hassas doğası, denizatının zarif ve nazik karakteriyle uyum gösteriyor
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