Aşk Hayatında Bir Zorunluluk mu, Yoksa Lüks mü?

Aşk, senin için bir zorunluluk haline gelmiş. Sanki her an, her saniye seni saran bir ihtiyaca dönüşmüş. Senin için aşka olan bu arzu, bir eksiklik değil, bir gereklilik gibi. Artık aşksız bir hayat düşünmek bile zorlaşıyor. Çünkü seni içinde taşıyan bu sevgi, sana var olma gücü veriyor, seni hayata bağlıyor. Aşkı hissetmek, onun gücüne kapılmak istiyorsun; sadece sevmek değil, aynı zamanda sevilmek de senin en büyük ihtiyacın haline gelmiş. Çünkü aşk, seni tamamlayan, seni var eden bir duygu. O sevgiyi hissetmek, karşılığında da sevgi almak, hayatının merkezine yerleşmiş. Artık sadece bir şeyleri yaşamak, deneyimlemek değil, o sevgi dolu hissiyatı arzuluyorsun. Çünkü sevmenin ve sevilmenin huzuru, içindeki boşluğu dolduruyor.