Aşk Hayatında Bir Zorunluluk mu Yoksa Lüks mü?
Aşk Hayatında Bir Zorunluluk mu Yoksa Lüks mü?
Hayatın renkli ve karmaşık labirentinde aşk, her zaman en çekici ve en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Aşk, bazıları için hayatın olmazsa olmazı, bazıları içinse sadece bir lüks. Birçok kişi aşkı, hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görürken, bazıları içinse bu duygu, hayatın sadece bir parçasıdır ve olmasa da olur.
Aşk Hayatında Bir Zorunluluk mu, Yoksa Lüks mü?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Aşkın hayatındaki yeri nedir?
4. Aşkı ararken en çok neye odaklanırsın?
5. Bir ilişkide en önemli şey nedir?
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6. Aşk, hayatını nasıl etkiler?
7. Aşkı kaybetmek seni nasıl etkiler?
8. Son olarak uzun süredir yalnız mısın?
Aşk senin için bir zorunluluk!
Aşk senin için bir lüks!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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