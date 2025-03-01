Hayatın renkli ve karmaşık labirentinde aşk, her zaman en çekici ve en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Aşk, bazıları için hayatın olmazsa olmazı, bazıları içinse sadece bir lüks. Birçok kişi aşkı, hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak görürken, bazıları içinse bu duygu, hayatın sadece bir parçasıdır ve olmasa da olur.

Aşk Hayatında Bir Zorunluluk mu, Yoksa Lüks mü?

Haydiiii!