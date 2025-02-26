Kalbin Kimin İçin Atıyor?
Kalbin Kimin İçin Atıyor?
Birçok kişi, kalbinin kimin için attığını bilirken, bazıları ise bu konuda tamamen kör olabilir. Aşk, kalbinin kimin için attığını belirlemek konusunda bir rehber olabilir. Ancak, aşkın rehberliği her zaman net ve açık olmayabilir. Bu durumda, kalbinin kimin için attığını anlamak için içgüdülerine güvenmen gerekebilir.
Kalbin Kimin İçin Atıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En çok hangi türde film izlersin?
4. Birisi sana "sana her şeyimi verebilirim" dese, nasıl hissedersin?
5. Bir hafta sonu planında hangi aktiviteyi tercih edersin?
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6. Birine en çok hangi durumda güvenirsin?
7. Bir ilişkinin en önemli yanı nedir?
8. Sen biri için değiştin mi?
9. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Senin kalbin eski sevgilin için atıyor!
Senin kalbin onun için atıyor!
Senin kalbin yine kendin için atıyor!
Senin kalbin ailen için atıyor!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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