Senin Hangi Çekici Özelliğini Kıskanıyorlar?
Senin Hangi Çekici Özelliğini Kıskanıyorlar?
Her birimizin içinde, başkalarının bizi kıskanmasına neden olan özel bir özellik var. Bu özellikler, bizim kim olduğumuzu belirler ve bizi diğerlerinden ayırır. Kimi zaman bir gülüş, kimi zaman zarif bir duruş, kimi zaman ise sıra dışı bir yetenek olabilir. İşte bu özellikler, başkalarının bizi kıskanmasına neden olur.
Senin Hangi Çekici Özelliğini Kıskanıyorlar?
Haydiiii!
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1. Yeni bir ortama girdiğinde ilk tepkin ne olur?
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2. Birinden iltifat aldığında nasıl tepki verirsin?
3. İnsanlar seninle tanışmak için nasıl bir yol izler?
4. Herkesle kolay arkadaş olur musun?
5. En güçlü yönünü nasıl tanımlarsın?
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6. Yeni bir ortama girmek seni geriyor mu?
7. Çevrende genellikle ne için övülürsün?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Zarafet ve nazik olma
Espri anlayışın ve eğlenceli tavrın
Öz güven ve duruşun
Doğallık ve samimiyetin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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