Hayatını Değiştirecek Güce Sahip misin?
Hayatını Değiştirecek Güce Sahip misin?
Hayatınızı değiştirebilecek güce sahip olmak, birçok farklı unsura bağlı. Kendine güven, cesaret, kararlılık ve tabii ki biraz da şans. Her sabah uyandığınızda, yeni bir günün başlangıcında olduğunuzu ve bu günün size neler getireceğini asla bilemezsiniz. Hayatınızı değiştirebilecek bir karar, bir fırsat ya da bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Kendinize olan inancınız, hayatınızı değiştirebilecek gücün en önemli kaynağıdır.
Hayatını Değiştirecek Güce Sahip misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Eğer hayatını yeniden başlatma şansın olsaydı, hangi yönü değiştirmeye karar verirdin?
4. Hayatındaki en büyük hedefi nasıl belirlersin?
5. Bir şeyde başarısız olduğunda nasıl hissedersin?
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6. Hayatını bir film olarak hayal ediyorsan, filmin adı ne olurdu?
7. Hayatında hangi özelliklerin seni en çok tanımlar?
8. Eğer şu an bir mucize gerçekleşse, hayatın nasıl olurdu?
9. Sence sen değişime mecbur musun?
10. Son olarak zihinsel olarak güçlü olduğunu düşünüyor musun?
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Hayatını değiştirecek güce sahipsin!
Hayatını değiştirecek güce sahip değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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