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Bu Efsane Karakterlerin Hangi Filme Ait Olduğunu Bulabilir misin?

Bu Efsane Karakterlerin Hangi Filme Ait Olduğunu Bulabilir misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.02.2025 - 10:28

Bir film sever olarak, favori karakterlerin hangi filmde yer aldığını biliyor musun? Bu eğlenceli test film dünyasının en unutulmaz karakterlerini içeriyor. İster bir aksiyon filmi tutkunu, ister romantik komedi hayranı ol, bu testte herkes için bir şeyler var. Sana sunduğumuz bu zorlu ama bir o kadar da keyifli bilmeceye ne kadar hakim olduğunu gösterme zamanı geldi!

Bu Efsane Karakterlerin Hangi Filme Ait Olduğunu Bulabilir Misin?

Haydiiii!

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1. Frodo Baggins

1. Frodo Baggins

2. Luke Skywalker

2. Luke Skywalker

3. Bride

3. Bride

4. Norman Bates

4. Norman Bates

5. Alex DeLarge

5. Alex DeLarge
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6. Dr Emmett Brown

6. Dr Emmett Brown

7. Tony Montana

7. Tony Montana

8. Andy Dufresne

8. Andy Dufresne

9. Jack Torrance

9. Jack Torrance

10. Tyler Durden

10. Tyler Durden
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11. Mia Wallace

11. Mia Wallace

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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