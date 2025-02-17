Fransızca Hayvan İsimleri Testinde Full Çekebilir misin?

Fransızca dilinde hayvan isimlerini ne kadar iyi biliyorsun? Bir dil öğrenmenin en eğlenceli yollarından biri de o dildeki hayvan isimlerini öğrenmektir. Bu testle, Fransızca'daki hayvan isimlerini ne kadar iyi bildiğini görebilirsin ve belki de hiç bilmediğin yeni isimler öğrenebilirsin.

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