Sen Hangi Targaryen'sın?
Sen Hangi Targaryen'sın?
Bu yolculukta seni, tarih boyunca Westeros'u yönetmiş olan bu efsanevi ailenin üyeleriyle tanıştıracağız. Belki de sen, halkının sevgilisi, cesur ve güçlü Daenerys Targaryen'sın. Ya da belki de soğukkanlı ve stratejik düşünen bir Viserys Targaryen'sın. Belki de kendi hikayen, geçmişin tozlu sayfalarına gömülmüş bir Targaryen'ın hikayesiyle örtüşüyor.
Sen Hangi Targaryen'sın?
Haydiii!
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1. Yaşını seçer misin?
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2. Hayatındaki en önemli şey nedir?
3. Bir mücadeleye giriyorsun, nasıl bir strateji izlersin?
4. Hangi hayvan seni daha iyi temsil eder?
5. Güçlü bir lider olarak en önemli özelliğin ne olurdu?
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6. Savaşta kaybettiğini hissettiğinde ne yaparsın?
7. En büyük korkun nedir?
8. Son olarak yapılan hiçbir şeyi unutmaz mısın?
Daenerys Targaryen
Rhaenyra Targaryen
Daemon Targaryen
Aemond Targaryen
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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