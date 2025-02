Sen bir yağmursun! Duygusal ve hassas bir insansın. Yağmur gibi, bazen derin düşüncelere dalarsın, içsel bir huzur ararsın, sanki kalbinin sessizliğinde kaybolmuş gibisin. O anlarda dünyadan uzaklaşır, düşüncelerinin derinliklerine çekilirsin. Ama tıpkı yağmur gibi, seni aniden etkileyen duygusal fırtınalar da sarar. Bu fırtınalar bazen seni boğar, seni adeta farklı bir dünyaya sürükler. Ancak fırtına geçtikten sonra, bir tür rahatlama, arınma hissi kalır geriye. İnsanlar seni izlediğinde, hep bir etkileyicilik ve derinlik fark ederler. Senin her sözün, her davranışın bir iz bırakır. İnsanların kalplerine dokunur, bazen farkında olmadan hayatlarında silinmez izler bırakırsın. Senin varlığın, bazen bir huzur, bazen de bir fırtına gibi hissedilir, ama her zaman unutulmaz.