Sen bir karsın! Soğuk ve sessiz bir doğa gibi, sakin ve güven vericisin. Kar gibi, dışarıdan bakıldığında soğuk, mesafeli ve hatta bazen ulaşılmaz görünebilirsin. Ancak o dış yüzeyin arkasında, içindeki derin huzur ve dinginlik vardır. Sen genellikle mantıklı düşünür, duygusal olarak daha kontrollü kalmaya çalışırsın; her adımını dikkatle atar, kalbinin sesini bazen susturur, zihninin yönlendirmeleriyle ilerlersin. Bu sakinlik, çevrendekilere güven verir; onlar seni bir tür güvenli liman olarak görürler. Bazen duygusal olarak uzak, hatta soğuk algılansan da, aslında içindeki sıcaklık, seni tanıyanlar için belirginleşir. Senin huzurun, etrafındaki kaosu sakinleştirir. Dışarıdaki dünya gürültülü ve karmaşık olabilirken, senin içsel dünyan kar gibi berrak ve temizdir. Dışarıdan bakıldığında donmuş gibi görünsen de, içindeki yaşam ve denge seni her zaman ayakta tutar.