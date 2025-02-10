Korkularını Yenecek Cesarete Sahip Misin?
Korkularını Yenecek Cesarete Sahip Misin?
Bir çoğumuz hayatımızın bir noktasında korkularla karşı karşıya gelmişizdir. Kimi zaman bu, yükseklik korkusu olurken, kimi zaman ise karanlıktan korkma durumu olabilir. Ancak, bu korkuların üstesinden gelmek için gereken cesareti bulmak, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından biri olabilir.
Korkularını Yenecek Cesarete Sahip Misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir grup içinde kendini ifade etmek zorunda kalsan, nasıl hissedersin?
4. Korkularınla yüzleşmek gerektiğinde nasıl bir yaklaşım sergilersin?
5. Zor bir görevle karşılaştığında, ilk tepkin ne olur?
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6. Bir risk almak gerektiğinde nasıl davranırsın?
7. Başka birine cesaret vermek için ne yaparsın?
8. Son olarak aldığın kararlardan genellikle pişmanlık duyar mısın?
Senin cesaretin çok yüksek!
Senin cesaretin düşük!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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