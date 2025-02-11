Gizli Depresyon mu Yaşıyorsun?

Belki farkında değilsin, ama sen gizli depresyondasın. Kendini çoğu zaman çok yorgun, tükenmiş hissediyorsun ve hayatın anlamını kaybetmiş gibi. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi görünüyor, ama içinde bir boşluk var. Sosyal etkinliklere katılmak, insanlarla vakit geçirmek, bir zamanlar seni mutlu eden şeyler artık seni çekmiyor. Huzursuz ve yalnızsın, fakat bunu kimseye açıkça söyleyemiyorsun. İçsel dünyanda, sürekli bir kaygı ve stres var. Zihninde olgunlaşan bu duyguları dışarıya yansıtmamak için büyük bir çaba sarf ediyorsun ama bu seni daha da yalnızlaştırıyor. Bunu hissetmek, bazen kendini bile sorgulamana neden oluyor, ancak durumu tam olarak adlandıramıyorsun. Sen, belki de henüz bu depresyonun farkında olmayan, ama içinde kaybolan birisin.