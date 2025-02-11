Gizli Depresyon mu Yaşıyorsun?
Gizli Depresyon mu Yaşıyorsun?
Gizli depresyon, adından da anlaşılacağı gibi, genellikle dışarıdan fark edilmesi zor bir durumdur. Bu, kişinin yaşadığı duygusal çalkantıları başkalarından saklamasından kaynaklanır. Ancak bu durum, kişinin gerçekten mutlu olmadığı ve içinde bulunduğu durumdan tatmin olmadığı anlamına gelir.
Gizli Depresyon mu Yaşıyorsun?
Haydiiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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