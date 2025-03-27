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Twitter Çöktü mü? 27 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Twitter Çöktü mü? 27 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Twitter Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 22:29

Son günlerde sık sık erişim sorunları yaşayan sosyal medya kullanıcılarının gözü bu kez Twitter'ın üzerinde. 27 Mart Perşembe günü saat 22.20 civarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Twitter'a ulaşamadığını ifade ediyor. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen şikayetler, erişim engelinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırıları da akla getiriyor. Peki, Twitter'a erişim engeli mi geldi? Twitter çöktü mü, dondu mu?

İşte, detaylar...

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Twitter Çöktü mü?

Twitter Çöktü mü?

Güncel verilere göre, 27 Mart akşamı sosyal medya kullanıcıları sosyal medya platformu X'e erişim sağlayamıyor. Platformda akış yenileme ve hesap erişim sorunları yaşanıyor. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte erişim sorunları daha önce de gündeme gelmişti. Ancak sorunun neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. 

Twitter (X) yetkililerinden açıklama bekleniyor.

Twitter hesaplarına erişim sağlayamayanlar "Zaman aşımı" bildirimi alıyor.

Twitter hesaplarına erişim sağlayamayanlar "Zaman aşımı" bildirimi alıyor.

YETKİLİLERDEN GELECEK AÇIKLAMALAR VE ÖLÇÜMLER HABERİMİZDE YER ALACAK

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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