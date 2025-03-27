Twitter Çöktü mü? 27 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?

Son günlerde sık sık erişim sorunları yaşayan sosyal medya kullanıcılarının gözü bu kez Twitter'ın üzerinde. 27 Mart Perşembe günü saat 22.20 civarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Twitter'a ulaşamadığını ifade ediyor. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen şikayetler, erişim engelinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırıları da akla getiriyor. Peki, Twitter'a erişim engeli mi geldi? Twitter çöktü mü, dondu mu?

İşte, detaylar...