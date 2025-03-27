Twitter Çöktü mü? 27 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?
Twitter Çöktü mü? 27 Mart'ta Twitter'da Erişim Sorunu mu Yaşanıyor?
Son günlerde sık sık erişim sorunları yaşayan sosyal medya kullanıcılarının gözü bu kez Twitter'ın üzerinde. 27 Mart Perşembe günü saat 22.20 civarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, Twitter'a ulaşamadığını ifade ediyor. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen şikayetler, erişim engelinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırıları da akla getiriyor. Peki, Twitter'a erişim engeli mi geldi? Twitter çöktü mü, dondu mu?
İşte, detaylar...
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Twitter Çöktü mü?
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Twitter hesaplarına erişim sağlayamayanlar "Zaman aşımı" bildirimi alıyor.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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