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Galatasaray Muslera Sonrası İçin İki Brezilyalı Yıldızı Takibe Aldı

Galatasaray Muslera Sonrası İçin İki Brezilyalı Yıldızı Takibe Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:06

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu gelişme üzerine yönetim, yeni bir kaleci arayışına başladı. Hem tecrübeli hem de uzun vadede takıma katkı sağlayacak isimler değerlendirmeye alınıyor. Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi emanet edebileceği güvenilir bir isim arayışını sürdürüyor.

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Galatasaray, Muslera ile vedaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Muslera ile vedaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılarda bir dönem kapanıyor. Fernando Muslera, sezon sonunda ülkesine dönmeye hazırlanırken Galatasaray da alternatif arayışlarını bir süredir devam ediyor. Rota bu kez Brezilya'ya kırıldı.

"İkisinden biri gelecek"

"İkisinden biri gelecek"

Radyospor’da Özgür Sancar’ın canlı yayın konuğu olan Galatasaray eski yöneticisi Bülent Tulun, Muslera'nın ayrılığı sonrası çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu. Tulun, sarı-kırmızılıların kaleye dünya çapında bir isim getirmek istediğini belirtti. “Galatasaray, Muslera sonrası çok önemli bir uluslararası kaleci getirmeyi planlıyor” diyen Tulun, Alisson Becker ve Ederson’un öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

"İki kaleci için girişimler var"

"İki kaleci için girişimler var"

Galatasaray'da daha önce de Alisson adımı gündeme gelmiş ancak maliyeti sebebiyle Galatasaray bu isimden vazgeçmişti. Ancak Tulun, 'iki kalecinin de olabileceğini' söyleyerek camiaya umut aşıladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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