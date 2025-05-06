Galatasaray Muslera Sonrası İçin İki Brezilyalı Yıldızı Takibe Aldı
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu gelişme üzerine yönetim, yeni bir kaleci arayışına başladı. Hem tecrübeli hem de uzun vadede takıma katkı sağlayacak isimler değerlendirmeye alınıyor. Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi emanet edebileceği güvenilir bir isim arayışını sürdürüyor.
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Galatasaray, Muslera ile vedaya hazırlanıyor.
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"İkisinden biri gelecek"
"İki kaleci için girişimler var"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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