Galatasaray Muslera Sonrası İçin İki Brezilyalı Yıldızı Takibe Aldı

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı artık kabullenilmiş durumda. Sarı-kırmızılıların efsane kalecisinin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu gelişme üzerine yönetim, yeni bir kaleci arayışına başladı. Hem tecrübeli hem de uzun vadede takıma katkı sağlayacak isimler değerlendirmeye alınıyor. Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi emanet edebileceği güvenilir bir isim arayışını sürdürüyor.