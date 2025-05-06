Inter'in Yıldızı Marcus Thuram'la İlgili Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı
Futbolcular sadece saha içi performanslarıyla değil saha dışında da sürekli mercek altındalar. Bazı isimler zaman zaman isimleri skandala karışarak saha dışında yüz kızartacak olayların başrolünde oluyor.
Şimdiki iddia ise Inter'in yıldızı Marcus Thuram'la ilgili Thuram, hem fiziksel hem de cinsel saldırı ile suçlanıyor. Geçmişte yaşanmış olayla ilgili mağdur kadının iddiaları TikTok'ta gündeme geldi.
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Son dönemin yıldız isimlerinden Thuram'ın adı ciddi bir suçlamayla anılıyor.
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"Olay polise yansıdı."
"Thuram'a hiçbir şey olmaz"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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