Inter'in Yıldızı Marcus Thuram'la İlgili Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

Futbolcular sadece saha içi performanslarıyla değil saha dışında da sürekli mercek altındalar. Bazı isimler zaman zaman isimleri skandala karışarak saha dışında yüz kızartacak olayların başrolünde oluyor.

Şimdiki iddia ise Inter'in yıldızı Marcus Thuram'la ilgili Thuram, hem fiziksel hem de cinsel saldırı ile suçlanıyor. Geçmişte yaşanmış olayla ilgili mağdur kadının iddiaları TikTok'ta gündeme geldi.