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Inter'in Yıldızı Marcus Thuram'la İlgili Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

Inter'in Yıldızı Marcus Thuram'la İlgili Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 12:54

Futbolcular sadece saha içi performanslarıyla değil saha dışında da sürekli mercek altındalar. Bazı isimler zaman zaman isimleri skandala karışarak saha dışında yüz kızartacak olayların başrolünde oluyor. 

Şimdiki iddia ise Inter'in yıldızı Marcus Thuram'la ilgili Thuram, hem fiziksel hem de cinsel saldırı ile suçlanıyor. Geçmişte yaşanmış olayla ilgili mağdur kadının iddiaları TikTok'ta gündeme geldi.

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Son dönemin yıldız isimlerinden Thuram'ın adı ciddi bir suçlamayla anılıyor.

Son dönemin yıldız isimlerinden Thuram'ın adı ciddi bir suçlamayla anılıyor.

Adı kadına şiddet ve cinsel saldırı vakalarıyla anılan isimler arasında şimdi de Inter'in Fransız yıldızı Marcus Thuram eklendi. 2023 yılında yaşandığı iddia edilen olayda yetişkin film yıldızı Charlotte Lavish, yıldız oyuncuya TİkTok'tan suçlamalar yöneltti.

"Olay polise yansıdı."

"Olay polise yansıdı."

Sosyal medya fenomeni Lavish, yayınladığı sekiz dakikalık videoda futbolcu Marcus Thuram’ın kendisine cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Videoda polislerin olay yerine geldiği anlar da yer aldı. Lavish, Thuram’ın Borussia Mönchengladbach’ta oynadığı dönemde, kendisinden bir videoyu silmesini istediğini, bu nedenle kendisini bir odaya kilitleyerek saldırdığını ve ayak bileğinden sürüklediğini öne sürdü. Olayın ardından komşuların polisi aradığı belirtildi.

"Thuram'a hiçbir şey olmaz"

"Thuram'a hiçbir şey olmaz"

Lavish’in suçlamaları sadece fiziksel ve cinsel saldırıyla sınırlı kalmadı. Marcus Thuram’ı uyuşturucu kullanan kadınlara ilgi duymakla da suçlayan Lavish, futbolcunun Miami’de test edilmeyeceklerini bildiği için bu durumu suistimal ettiğini öne sürdü. 

Neden üç yıl sonra konuşmayı tercih ettiği sorusuna ise TikTok hesabından yanıt veren Lavish, bu açıklamalardan maddi bir kazanç beklemediğini ve sonuçta Thuram’a bir şey olmayacağını düşündüğü için sessizliğini bozduğunu ifade etti. Bu açıklamalar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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