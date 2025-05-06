onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı

Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 11:13

Dünya Superbike Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden ve 2021 ile 2024 yıllarında şampiyonluk yaşayan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Fanatik’e özel açıklamalarda bulundu. Rokit BMW takımıyla mücadele eden Toprak, İtalya’da gerçekleştirdiği röportajda Süper Lig’de tuttuğu takımı da açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moto GP'de geleceği belirsiz.

Moto GP'de geleceği belirsiz.

'Moto GP'de yarışacak mısın?' sorusunu yanıtlayan Razgatlıoğlu, henüz net bir şeyin olmadığını söyledi: 

“Herkesin merak ettiği konu bu ama şu an için netleşen bir durum yok. Kenan Sofuoğlu’nun da söylediği gibi iki markayla görüşmelerimiz sürüyor. MotoGP’ye geçiş olmazsa Superbike’ta kalmayı düşünüyoruz ama şu an önceliğimiz MotoGP. İyi bir teklif gelirse gitmeye karar verdik. Şu anda geri dönüş bekliyoruz, iki hafta içinde durum netleşir. İnşallah gideriz. 2027’de MotoGP’de yeni kurallar gelecek, lastik firması değişecek. Superbike’taki lastik markası da MotoGP’ye geçecek.”

"Gönül Ducati ister ama..."

"Gönül Ducati ister ama..."

Toprak Razgatlıoğlu iki teklif arasında Ducati'nin olmadığını açıkladı. Milli motosikletçi, “Gönül elbette Ducati ister ama gelen teklifler arasında onlar yok. Onlarda durum farklı; ‘Bizim motorumuz en iyisi’ diyorlar ve genelde fazla kontrat vermiyorlar. Sadece en iyi iki pilota bu imkanı sunuyorlar. Ancak şu an görüştüğümüz markalarla kendimizi iyi gösterirsek, ileride Ducati’ye de ulaşabileceğimize inanıyorum.” dedi.

"Yurt dışındaki ilgi Türkiye'de yok"

"Yurt dışındaki ilgi Türkiye'de yok"

Türkiye'de yaptığı spora ilginin kısıtlı olduğunu söyleyen yarışçı “Yurt dışında gördüğüm ilgi, ne yazık ki ülkemizde aynı şekilde gösterilmiyor. Elbette motor sporlarını takip eden bir kitle var ve onlar beni çok sevip destekliyor. Ama genel olarak ismimi duyan birçok kişi yüzümü tanımıyor. ‘O sen misin?’ diyorlar. Türkiye’de de artık yavaş yavaş tanınmaya başladım ama futbol gibi bir ilgi yok. Bizim ülkede ne kadar başarılı olursanız, ancak o kadar gündemde kalabiliyorsunuz maalesef.” dedi.

"Babadan fanatik"

"Babadan fanatik"

Hangi takımı tuttuğu sorusuna Beşiktaş yanıtını veren Toprak Razgatlıoğlu takımıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: 

“Bütün maçları izleyemiyorum ama Beşiktaş’ın en büyük sorunu, kendi içerisinde bence. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah tekrar çok başarılı olacak. Ben babadan oğula Beşiktaşlıyım. Güzel günler gördük, şampiyonluk yaşadık. Umarım tekrar göreceğiz. En beğendiğim oyuncu ise kalecimiz Mert Günok.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın