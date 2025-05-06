Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı

Türkiye'de yaptığı spora ilginin kısıtlı olduğunu söyleyen yarışçı “Yurt dışında gördüğüm ilgi, ne yazık ki ülkemizde aynı şekilde gösterilmiyor. Elbette motor sporlarını takip eden bir kitle var ve onlar beni çok sevip destekliyor. Ama genel olarak ismimi duyan birçok kişi yüzümü tanımıyor. ‘O sen misin?’ diyorlar. Türkiye’de de artık yavaş yavaş tanınmaya başladım ama futbol gibi bir ilgi yok. Bizim ülkede ne kadar başarılı olursanız, ancak o kadar gündemde kalabiliyorsunuz maalesef.” dedi.