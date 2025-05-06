Milli Motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı
Dünya Superbike Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden ve 2021 ile 2024 yıllarında şampiyonluk yaşayan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Fanatik’e özel açıklamalarda bulundu. Rokit BMW takımıyla mücadele eden Toprak, İtalya’da gerçekleştirdiği röportajda Süper Lig’de tuttuğu takımı da açıkladı.
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Moto GP'de geleceği belirsiz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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