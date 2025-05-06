Ergin Ataman, Anadolu Efes Maçı Öncesi Panathinaikos Taraftarını Övdü
Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Paris Basketball’u 3-0’la geçerek Final Four’a yükseldi. Anadolu Efes ise Yunan temsilcisiyle oynadığı seride durumu 2-2’ye getirdi. İlk iki maç Atina’da, sonraki iki maç İstanbul’da oynanırken takımlar karşılıklı galibiyet aldı. Serinin beşinci ve son maçı yarın Atina’da oynanacak. Kazanan takım Final Four’da Fenerbahçe ile eşleşecek.
Ergin Ataman, serinin beşinci maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu
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Ergin Ataman , Panathinaikos taraftarından istekte bulundu.
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"Bizim taraftarımız saygılı olmayı biliyor"
"Hatıralarımı silemezler"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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