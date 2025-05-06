Ergin Ataman, Anadolu Efes Maçı Öncesi Panathinaikos Taraftarını Övdü

Anadolu Efes taraftarının 'Mola alsana' tezahüratları sorulan Ergin Ataman, 'Ne yazık ki taraftarlar zaman zaman böyle şeyler yapabiliyorlar ama şuna inanıyorum ki bizim taraftarımız, basketbolu çok daha iyi biliyor. Bizim taraftarımız saygılı olmayı çok daha iyi biliyor. Umarım yarın akşam taraftarımız kimseye hakaret etmeden sadece bize destek olur.' dedi.