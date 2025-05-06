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Ergin Ataman, Anadolu Efes Maçı Öncesi Panathinaikos Taraftarını Övdü

Ergin Ataman, Anadolu Efes Maçı Öncesi Panathinaikos Taraftarını Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 10:38 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 10:47

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Paris Basketball’u 3-0’la geçerek Final Four’a yükseldi. Anadolu Efes ise Yunan temsilcisiyle oynadığı seride durumu 2-2’ye getirdi. İlk iki maç Atina’da, sonraki iki maç İstanbul’da oynanırken takımlar karşılıklı galibiyet aldı. Serinin beşinci ve son maçı yarın Atina’da oynanacak. Kazanan takım Final Four’da Fenerbahçe ile eşleşecek.

Ergin Ataman, serinin beşinci maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu

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Ergin Ataman , Panathinaikos taraftarından istekte bulundu.

Ergin Ataman , Panathinaikos taraftarından istekte bulundu.

Ataman 'Taraftarımızın biletleri kısa sürede tüketmesi bence şaşırtıcı değil; sezon boyunca hep yanımızdaydılar ve desteğini hiç eksik etmediler. Ancak yarın tribünde sadece bir ‘şov’ değil, son ana kadar bizimle birlikte mücadele eden bir ‘altıncı adam’a ihtiyacımız var.' dedi. Ayrıca Anadolu Efes'e saygısızca bir davranış olmamasını istedi.

"Bizim taraftarımız saygılı olmayı biliyor"

"Bizim taraftarımız saygılı olmayı biliyor"

Anadolu Efes taraftarının 'Mola alsana' tezahüratları sorulan Ergin Ataman, 'Ne yazık ki taraftarlar zaman zaman böyle şeyler yapabiliyorlar ama şuna inanıyorum ki bizim taraftarımız, basketbolu çok daha iyi biliyor. Bizim taraftarımız saygılı olmayı çok daha iyi biliyor. Umarım yarın akşam taraftarımız kimseye hakaret etmeden sadece bize destek olur.' dedi.

"Hatıralarımı silemezler"

"Hatıralarımı silemezler"

Ergin Ataman, 'Şu an bu konuyu düşünmüyorum çünkü hiçbir şey Anadolu Efes kulübündeki hatıralarımı silemez. Anadolu Efes’te çok fazla arkadaşım var, kulüp başkanı ailemin bir parçası gibi' diyerek 'mola alsana' tezahüratlarına yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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