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Gazeteci Hüseyin Özkök Yazdı: Bu Fotoğraflar Talimatlara Aykırı

Gazeteci Hüseyin Özkök Yazdı: Bu Fotoğraflar Talimatlara Aykırı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 13:46

Galatasaray-Sivasspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında yaşanan seremoniler hayli dikkat çekti. Hem Victor Osimhen hem de Anderson Talisca'ya çocukların gösterdiği ilgi hem kameralara hem de fotoğraf karelerine yansımıştı. Birden fazla çocuğun iki futbolcunun da etrafını sardığı görülen fotoğraflar iki takım arasında rekabet yaratsa da Ajansspor'dan Hüseyin Özkök bu durumun talimata aykırı bir durum oluşturduğunu açıkladı.

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Hafta sonu konuşulanlardan biri de seremoni fotoğraflarıydı.

Hafta sonu konuşulanlardan biri de seremoni fotoğraflarıydı.

Hem Osimhen hem de Talisca'yla birlikte seremoniye çıkan mini çocuk ordusu izleyenleri gülümsetmiş ve hoş görüntülerin oluşmasına neden olmuştu. Ancak Ajansspor'da konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Hüseyin Özkök bu durumun talimatlara aykırı olduğunu dile getirdi.

Talimatta "refakatçi çocuklar" başlığı var.

Talimatta "refakatçi çocuklar" başlığı var.

Talimatta şu ifade yer alıyor: 

(1) Ev sahibi kulüpler diledikleri takdirde, TFF’nin izni çerçevesinde müsabaka öncesi seremonilerde futbolculara refakat etmek üzere, 6 – 12 yaş arasındaki çocukları refakatçi çocuk olarak belirleyebilirler. Refakatçi çocuk sayısı seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla veya az olamaz.

Hem talimata aykırı hem ek gelir getiriyor.

Hem talimata aykırı hem ek gelir getiriyor.

Galatasaray'ın seremoni paketleri 25 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, Fenerbahçe'nin paketleri 40 bin ile 60 bin TL arasında. Beşiktaş ise açık artırma ile 15 çocuk seçiyor, taban fiyat 15 bin TL. Tüm paketler, çocuk ve veliye maç bileti, forma seti, müze turu ve fotoğraf çekimi içeriyor.

Takımlar 25 çocuktan fazla seremoniye çıkararak hem talimata aykırı işlem yapıyor hem de ekstradan gelir elde ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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