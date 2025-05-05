Gazeteci Hüseyin Özkök Yazdı: Bu Fotoğraflar Talimatlara Aykırı
Galatasaray-Sivasspor ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında yaşanan seremoniler hayli dikkat çekti. Hem Victor Osimhen hem de Anderson Talisca'ya çocukların gösterdiği ilgi hem kameralara hem de fotoğraf karelerine yansımıştı. Birden fazla çocuğun iki futbolcunun da etrafını sardığı görülen fotoğraflar iki takım arasında rekabet yaratsa da Ajansspor'dan Hüseyin Özkök bu durumun talimata aykırı bir durum oluşturduğunu açıkladı.
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Hafta sonu konuşulanlardan biri de seremoni fotoğraflarıydı.
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Talimatta "refakatçi çocuklar" başlığı var.
Hem talimata aykırı hem ek gelir getiriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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