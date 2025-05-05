Gazeteci Hüseyin Özkök Yazdı: Bu Fotoğraflar Talimatlara Aykırı

Galatasaray'ın seremoni paketleri 25 bin ile 50 bin TL arasında değişirken, Fenerbahçe'nin paketleri 40 bin ile 60 bin TL arasında. Beşiktaş ise açık artırma ile 15 çocuk seçiyor, taban fiyat 15 bin TL. Tüm paketler, çocuk ve veliye maç bileti, forma seti, müze turu ve fotoğraf çekimi içeriyor.

Takımlar 25 çocuktan fazla seremoniye çıkararak hem talimata aykırı işlem yapıyor hem de ekstradan gelir elde ediyor.