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Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe ve Mourinho İsyanı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe ve Mourinho İsyanı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 09:54

Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı. 

Lider Galatasaray'la puan farkı 8'de kaldı ve son dört haftaya girilirken şampiyonluk yarışında geri dönülmez bir yara aldı. 

Bu mağlubiyet tüm Fenerbahçelileri olduğu gibi Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'yu da çileden çıkardı.

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Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk yarışını mucizelere bıraktı.

Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk yarışını mucizelere bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de dev bir derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan mücadelede Beşiktaş, 44. dakikada Gedson Fernandes'in kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu kritik galibiyetle Beşiktaş puanını 55’e yükseltirken, Fenerbahçe zirve yarışında büyük yara aldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e çıktı.

Tüm Fenerbahçeliler gibi Erhan Afyoncu da maç sonunda isyan etti.

Tüm Fenerbahçeliler gibi Erhan Afyoncu da maç sonunda isyan etti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Mourinho'ya yüklendi:

'Ligin sonu gelmiş, belirli bir ilk 11 yok, belirli bir sistem yok, diziliş devamlı değişiyor, kimin nerede oynadığı belli değil. Devamlı oynayamadıklarından oyuncularda maç kondisyonu oluşmadı, takım ritim yakalayamadı.'

"İsmail Kartal daha iyi takım oluşturmuştu"

"İsmail Kartal daha iyi takım oluşturmuştu"

Erhan Afyoncu, Portekizli hocanın derbi karnesini eleştirdi ve İsmail Kartal'ı övdü:

'Teknik direktör Avrupa maçları dışında müsabakaları ciddiye alıp, hazırlanmıyor. Derbilere hiç kafa yormuyor. İsmail Kartal, geçen sene daha az bütçe ile bu takımdan çok daha iyi bir takım oluşturmuştu. Mourinho o takımı da yok etti.'

"İnat etmenin anlamı yok"

"İnat etmenin anlamı yok"

Erhan Afyoncu gelecek sene Mourinho ile devam edilmemesi gerektiğini söyledi. 

Afyoncu, 'Türkiye'de Portekizli hoca olmuyor. İnat etmenin bir manası yok. Bu maç seneye Mourinho ile devam edilirse, şampiyonluğun bu seneden gideceğinin en açık işareti oldu.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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