Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe ve Mourinho İsyanı
Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı.
Lider Galatasaray'la puan farkı 8'de kaldı ve son dört haftaya girilirken şampiyonluk yarışında geri dönülmez bir yara aldı.
Bu mağlubiyet tüm Fenerbahçelileri olduğu gibi Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'yu da çileden çıkardı.
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Beşiktaş'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk yarışını mucizelere bıraktı.
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Tüm Fenerbahçeliler gibi Erhan Afyoncu da maç sonunda isyan etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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