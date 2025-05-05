Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe ve Mourinho İsyanı

Haftanın maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar sezona bir derbi galibiyeti daha eklerken Fenerbahçe'de yıkım vardı.

Lider Galatasaray'la puan farkı 8'de kaldı ve son dört haftaya girilirken şampiyonluk yarışında geri dönülmez bir yara aldı.

Bu mağlubiyet tüm Fenerbahçelileri olduğu gibi Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'yu da çileden çıkardı.