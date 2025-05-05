Fenerbahçe-Beşiktaş Maçının Ardından Fred'in Gülmesi Tepki Çekti
Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak yarışta büyük yara aldı. Maç sonunda ağlayan Fenerbahçeli çocuklar kameraya yansırken, Fred'in görüntüsü tepki çekti. Eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile gülerek konuşan Fred'e sosyal medyada ağır tepkiler vardı.
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Sosyal medyada Fred'e tepkiler var.
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Fred'in kameraya yansıyan bu görüntüsü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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