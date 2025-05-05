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Fenerbahçe-Beşiktaş Maçının Ardından Fred'in Gülmesi Tepki Çekti

Fenerbahçe-Beşiktaş Maçının Ardından Fred'in Gülmesi Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 12:20

Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak yarışta büyük yara aldı. Maç sonunda ağlayan Fenerbahçeli çocuklar kameraya yansırken, Fred'in görüntüsü tepki çekti. Eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile gülerek konuşan Fred'e sosyal medyada ağır tepkiler vardı.

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Sosyal medyada Fred'e tepkiler var.

Sosyal medyada Fred'e tepkiler var.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın ardından kameralara yansıyan Fred ve Solskjaer görüntüsü Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. 

Fred'in gülerken kameralara yansıyan görüntüsü taraftarını kızdırırken, tribünde ağlayan çocuklar hatırlatıldı.

Fred'in kameraya yansıyan bu görüntüsü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fred'in kameraya yansıyan bu görüntüsü sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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