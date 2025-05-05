Elvir Baliç, Maçın Ardından Mourinho İçin Fenerbahçe Yönetimine Yalvardı

Elvir Baliç gelecek sezon Mourinho'nun olmaması gerektiğini savunarak, 'Senin bunlara hakkın yok! O kadar çok şey var ki... Yönetime de bir şey söyleme istiyorum, çok sinirliyim! Lütfen, yalvarıyorum bu adamla devam etmeyin... Bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz ya!' dedi.