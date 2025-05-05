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Elvir Baliç, Maçın Ardından Mourinho İçin Fenerbahçe Yönetimine Yalvardı

Elvir Baliç, Maçın Ardından Mourinho İçin Fenerbahçe Yönetimine Yalvardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 10:37

Haftanın maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetine bir yenisini eklerken, Fenerbahçe için büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

Lider Galatasaray ile puan farkı 8'e çıkarken, son dört haftaya girilirken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

Spor yorumcularının eleştirileri, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'ya yöneldi. Elvir Baliç, Fenerbahçe yönetimine seslenerek bazı tavsiyelerde bulundu.

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Fenerbahçe'de Mourinho'ya büyük tepki var.

Fenerbahçe'de Mourinho'ya büyük tepki var.

Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.8 puanlık farkın ardından taraftarın ve yorumcuların hedefinde Jose Mourinho vardı. Tepki gösterenler biri de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Elvir Baliç'ti.

Elvir Baliç, Mourinho'yu hedef aldı.

Elvir Baliç, Mourinho'yu hedef aldı.

Elvir Baliç, Mourinho için 'Hepimizle alay ediyor' dedi. Baliç, 'Mourinho kötü bir teknik direktör. Hepimizle ve Fenerbahçe camiası ile dalga geçiyor. Hepimizle alay ediyor. Egosu ve kibiriyle böyle bir kadroyu mahvedemez! Yine affedersin saçma sapan işler yaptı.' dedi.

Fenerbahçe yönetimine seslendi.

Fenerbahçe yönetimine seslendi.

Elvir Baliç gelecek sezon Mourinho'nun olmaması gerektiğini savunarak, 'Senin bunlara hakkın yok! O kadar çok şey var ki... Yönetime de bir şey söyleme istiyorum, çok sinirliyim! Lütfen, yalvarıyorum bu adamla devam etmeyin... Bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz ya!' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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