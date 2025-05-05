Elvir Baliç, Maçın Ardından Mourinho İçin Fenerbahçe Yönetimine Yalvardı
Haftanın maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetine bir yenisini eklerken, Fenerbahçe için büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.
Lider Galatasaray ile puan farkı 8'e çıkarken, son dört haftaya girilirken Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.
Spor yorumcularının eleştirileri, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho'ya yöneldi. Elvir Baliç, Fenerbahçe yönetimine seslenerek bazı tavsiyelerde bulundu.
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Fenerbahçe'de Mourinho'ya büyük tepki var.
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Elvir Baliç, Mourinho'yu hedef aldı.
Fenerbahçe yönetimine seslendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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