Fenerbahçe'de Mahmut Uslu Adaylığa Hazırlanıyor, Hedefinde Ali Koç Var

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor. Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler artarken değişimin kaçınılmaz olduğu görüşü öne çıkıyor.

Yönetim için de muhalefet sesleri artıyor. Son olarak Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarından Mahmut Uslu adaylık konusunda girişimlere başladı.

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