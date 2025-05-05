Fenerbahçe'de Mahmut Uslu Adaylığa Hazırlanıyor, Hedefinde Ali Koç Var
Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor. Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler artarken değişimin kaçınılmaz olduğu görüşü öne çıkıyor.
Yönetim için de muhalefet sesleri artıyor. Son olarak Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarından Mahmut Uslu adaylık konusunda girişimlere başladı.
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Mahmut Uslu, Serhat Ulueren'e açıklamalarda bulundu.
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Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef alarak "Yapamadı, beceremedi" dedi.
"Ağlayan Fenerbahçeli çocuk görmek istemiyorum"
Adaylık açıklaması geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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