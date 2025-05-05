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Fenerbahçe'de Mahmut Uslu Adaylığa Hazırlanıyor, Hedefinde Ali Koç Var

Fenerbahçe'de Mahmut Uslu Adaylığa Hazırlanıyor, Hedefinde Ali Koç Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 11:35

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti pek çok taşı yerinden oynatacak gibi görünüyor. Mourinho ve Ali Koç'a tepkiler artarken değişimin kaçınılmaz olduğu görüşü öne çıkıyor.

Yönetim için de muhalefet sesleri artıyor. Son olarak Aziz Yıldırım'ın yol arkadaşlarından Mahmut Uslu adaylık konusunda girişimlere başladı. 

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Mahmut Uslu, Serhat Ulueren'e açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu, Serhat Ulueren'e açıklamalarda bulundu.

Mahmut Uslu, 'öfkeliyim' diyerek sert açıklamalara imza attı. Uslu,

'İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum. Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar, ben artık bu manzara ile karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum!' dedi.

Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef alarak "Yapamadı, beceremedi" dedi.

Mahmut Uslu, Ali Koç'u hedef alarak "Yapamadı, beceremedi" dedi.

Mahmut Uslu, Ali Koç'a hitaben 'Büyük vaatlerle, umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı, yapamadı, beceremedi! Gitsin, olmuyor! Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, ben de çıkarım. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı.' ifadelerini kullandı.

"Ağlayan Fenerbahçeli çocuk görmek istemiyorum"

"Ağlayan Fenerbahçeli çocuk görmek istemiyorum"

Mahmut Uslu, Beşiktaş maçı sonunda ağlayan çocukları gördüğünü söyleyerek 'Ben artık ağlayan çocuk, genç gördüğümde dayanamıyorum. Televizyonu kapatmak zorunda kalıyorum. Basın toplantısında bunları söyleyeceğim. Daha gününü kararlaştırmadım. Yeter artık! Sabrımız taştı! Bu kulüp, sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu ve olmaya devam ediyor.' dedi.

Adaylık açıklaması geldi.

Adaylık açıklaması geldi.

Mahmut Uslu, yönetimin 'yapı' eleştirilerine kızarak aday olabileceğini söyledi: 

'Galatasaray'a kaybettiğimiz maçlarda, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı, hakemlik bir şey mi oldu bu maçta? Kandırmayalım birbirimizi. Bu maçta Fenerbahçe aleyhine hakem hatası oldu mu, Galatasaray maçlarında oldu mu? O zaman bırakın yapıyı. Kardeşim biz başarısız deyin. Ben gerekirse bu göreve talibim. Ben de görevden kaçmam. Bu iş Ali Bey ile olmuyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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