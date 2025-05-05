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Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Üçlü Çektirtmedi

Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Üçlü Çektirtmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 12:47

Haftanın maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Deplasman karnesiyle bu sezon göz dolduran Beşiktaş, çıktığı 6 maçta sadece bir mağlubiyet aldı. 

Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Beşiktaş'ta büyük sevinç vardı. Maç sonunda ise karşılıklı fair play gösterileri vardı. Beşiktaş'ı ilk alkışlayan Fenerbahçe taraftarı olurken Necip Uysal'ın sözleri ise alkış topladı.

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Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'ta sevinç vardı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'ta sevinç vardı.

Beşiktaşlı futbolcular son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşarken, galibiyeti taraftarlarıyla kutlamaya giderken Fenerbahçe tribünlerinden de büyük alkış aldılar.

Beşiktaş taraftarının Gedson'dan üçlü talebi ise Kaptan Necip'e takıldı.

Beşiktaş taraftarının Gedson'dan üçlü talebi ise Kaptan Necip'e takıldı.

Necip Uysal, durumu kendisine soran Gedson Fernandes'e 'Deplasmandayız. Rakibimiz sahasında şampiyonluk kaybetti. Üçlü çektirme' yanıtını verdi. 

Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlarına alkışlarla karşılık vererek teşekkür etti.

Necip'in alkış alan hareketi görüntülere de yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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