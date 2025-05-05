Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Üçlü Çektirtmedi
Haftanın maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Deplasman karnesiyle bu sezon göz dolduran Beşiktaş, çıktığı 6 maçta sadece bir mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Beşiktaş'ta büyük sevinç vardı. Maç sonunda ise karşılıklı fair play gösterileri vardı. Beşiktaş'ı ilk alkışlayan Fenerbahçe taraftarı olurken Necip Uysal'ın sözleri ise alkış topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derbi zaferi sonrası Beşiktaş'ta sevinç vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş taraftarının Gedson'dan üçlü talebi ise Kaptan Necip'e takıldı.
Necip'in alkış alan hareketi görüntülere de yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın