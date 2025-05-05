Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe Galibiyeti Sonrası Üçlü Çektirtmedi

Haftanın maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Deplasman karnesiyle bu sezon göz dolduran Beşiktaş, çıktığı 6 maçta sadece bir mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'yi iki maçta da yenen Beşiktaş'ta büyük sevinç vardı. Maç sonunda ise karşılıklı fair play gösterileri vardı. Beşiktaş'ı ilk alkışlayan Fenerbahçe taraftarı olurken Necip Uysal'ın sözleri ise alkış topladı.