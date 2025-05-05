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Jose Mourinho'ya Geldiği İddia Edilen Teklif Fenerbahçe'yi Tazminattan Kurtarabilir

Jose Mourinho'ya Geldiği İddia Edilen Teklif Fenerbahçe'yi Tazminattan Kurtarabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 16:27

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği yeniden gündeme geldi.

Başkan Ali Koç’un, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında “istikrar” vurgusu yaparak Mourinho ile yola devam edileceğini belirtmesine rağmen, Portekizli çalıştırıcıya yurt dışından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin Mourinho’nun yüksek tazminat yükünden kurtulabileceği yönünde yorumlandı.

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Jose Mourinho'ya körfez ülkelerinden teklifler devam ediyor.

Jose Mourinho'ya körfez ülkelerinden teklifler devam ediyor.

Portekiz ve Brezilya milli takımı ile adı anılan Mourinho için Suudi Arabistan'dan da astronomik bir teklif geldiği iddia ediliyor. 

Bu teklifi Mourinho'nun kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin korkulu rüyası olan tazminatı ödemekten kurtulabilir.

2 yıllığına 50 milyon Euro...

2 yıllığına 50 milyon Euro...

Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’ya, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ettifaq’tan iki yıllığına 50 milyon Euro’luk cazip bir teklif geldi.

Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli çalıştırıcının bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, Mourinho’nun ayrılığı halinde sarı-lacivertli kulüp yüksek tazminat yükünden kurtulmuş olacak.

Haziran 2026’ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mourinho’nun vereceği karar, kulübün önümüzdeki sezon planlamasını da doğrudan etkileyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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