Jose Mourinho'ya Geldiği İddia Edilen Teklif Fenerbahçe'yi Tazminattan Kurtarabilir
Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan ve lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği yeniden gündeme geldi.
Başkan Ali Koç’un, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında “istikrar” vurgusu yaparak Mourinho ile yola devam edileceğini belirtmesine rağmen, Portekizli çalıştırıcıya yurt dışından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin Mourinho’nun yüksek tazminat yükünden kurtulabileceği yönünde yorumlandı.
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Jose Mourinho'ya körfez ülkelerinden teklifler devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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