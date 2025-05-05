İtalyan Basınından Kenan Yıldız İçin Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı
Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da da yeteneğiyle gündemden düşmüyor. Del Piero'nun 10 numarasını aldıktan sonra basının da daha yakından ilgilendiği Kenan, Juventus'ta mutlu ancak teklifler ve ilgiler de azalmış değil.
Özellikle İngilizler, Kenan için oldukça hevesli. İtalya'dan gelen bir haberse öne çıkan takımı da ortaya çıkardı.
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Juventus'un 10 numarası artık ona emanet.
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İtalyanlar, Skorer'e ciddi tekliflerden bahsetti.
"Yıllardır izliyorlar"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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