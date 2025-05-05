İtalyan Basınından Kenan Yıldız İçin Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı

Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da da yeteneğiyle gündemden düşmüyor. Del Piero'nun 10 numarasını aldıktan sonra basının da daha yakından ilgilendiği Kenan, Juventus'ta mutlu ancak teklifler ve ilgiler de azalmış değil.

Özellikle İngilizler, Kenan için oldukça hevesli. İtalya'dan gelen bir haberse öne çıkan takımı da ortaya çıkardı.

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