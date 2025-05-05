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İtalyan Basınından Kenan Yıldız İçin Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı

İtalyan Basınından Kenan Yıldız İçin Yeni Bir İddia Ortaya Atıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 15:48

Milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da da yeteneğiyle gündemden düşmüyor. Del Piero'nun 10 numarasını aldıktan sonra basının da daha yakından ilgilendiği Kenan, Juventus'ta mutlu ancak teklifler ve ilgiler de azalmış değil. 

Özellikle İngilizler, Kenan için oldukça hevesli. İtalya'dan gelen bir haberse öne çıkan takımı da ortaya çıkardı. 

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Juventus'un 10 numarası artık ona emanet.

Juventus'un 10 numarası artık ona emanet.

Bayern'den genç bir yıldız adayı olarak geldiği Juventus'ta adım adım yıldızlaşan Kenan Yıldız, Juventus'tan hem yeni kontrat hem de 10 numarayı aldı. Kenan'ın bir süredir transferde de sık sık adı anılıyor.

İtalyanlar, Skorer'e ciddi tekliflerden bahsetti.

İtalyanlar, Skorer'e ciddi tekliflerden bahsetti.

Tuttojuve.com'dan İtalyan gazeteci Mirko Di Natale, Skorer'den Egemen Çidar'a Kenan'la ilgili son bilgileri verdi. İngilizlere dikkat çeken Di Natale'den Chelsea detayı geldi.

"Yıllardır izliyorlar"

"Yıllardır izliyorlar"

Mirko Di Natale, 'Chelsea yıllardır Yıldız'ı izliyor, ancak Liverpool, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi diğer kulüpler de ilgi gösteriyor. Şu ana kadar hiçbir kulüp Juventus ile resmi bir görüşme yapmadı. İtalyan devinin arzusu, 10 numaralı oyuncusunu kadroda tutmak; çünkü Kenan da Juventus'ta mutlu ve hedefi Torino'da uzun yıllar kalmak.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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