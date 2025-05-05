Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e Lazer Tutan Fenerbahçe Taraftarı ile İlgili Karar Çıktı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında, Beşiktaş oyuncusu Gedson Fernandes'in penaltı vuruşu sırasında tribünden gözüne lazer tutan Fenerbahçe taraftarı B.Y., gözaltına alındı ve adli işlem başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
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Penaltı atışına lazer engeli.
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Taraftar gözaltına alınmıştı.
Seyirden men edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Çok caydırıcı, bu cezadan ibret alınmalı. Insan hakkına onuruna hakaret.
😝😁😜😆😃😀😂😅😄🤣😛😝
boş duyar