Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e Lazer Tutan Fenerbahçe Taraftarı ile İlgili Karar Çıktı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren B.Y., Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve fırsat buldukça maçlara katıldığını belirtti. Daha önce herhangi bir adli olaya karışmadığını vurgulayan B.Y., 'Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim.' şeklinde ifade verdi.