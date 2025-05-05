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Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e Lazer Tutan Fenerbahçe Taraftarı ile İlgili Karar Çıktı

Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e Lazer Tutan Fenerbahçe Taraftarı ile İlgili Karar Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.05.2025 - 14:42

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında, Beşiktaş oyuncusu Gedson Fernandes'in penaltı vuruşu sırasında tribünden gözüne lazer tutan Fenerbahçe taraftarı B.Y., gözaltına alındı ve adli işlem başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

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Penaltı atışına lazer engeli.

Penaltı atışına lazer engeli.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Talisca'nın eline temas eden top sonucunda Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson Fernandes topun başına geldi ancak tribünlerden Gedson'a tutulan lazer ışığı penaltı atışını aksattı. Gedson kullandığında ise penaltıyı kaçırdı.

Taraftar gözaltına alınmıştı.

Taraftar gözaltına alınmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ifade veren B.Y., Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve fırsat buldukça maçlara katıldığını belirtti. Daha önce herhangi bir adli olaya karışmadığını vurgulayan B.Y., 'Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim.' şeklinde ifade verdi.

Seyirden men edildi.

Seyirden men edildi.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spordan men cezasına çarptırılan B.Y., bir yıl boyunca maçlardan önce ve sonra karakola giderek imza vermekle yükümlü olacak ve bu süre zarfında stadyumlara giremeyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Eray Baybars

Çok caydırıcı, bu cezadan ibret alınmalı. Insan hakkına onuruna hakaret.

futboltopu20

😝😁😜😆😃😀😂😅😄🤣😛😝

futboltopu20

boş duyar