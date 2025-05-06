Fransız Basını Davinson Sanchez'in Değer Görmediğini Düşündüğü İçin Ayrılacağını Yazdı

Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna yakın... Artık iç ve dış transferlere biraz daha rahat bakabilecek olan Galatasaray'a İspanyol basınından şok bir haber geldi. İddiaya göre Davinson Sanchez sezon sonu kulüpten ayrılmak istiyor.

Taliplerinin bile belli olduğu Sanchez'in kalması düşük bir ihtimal deniyor.

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