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Fransız Basını Davinson Sanchez'in Değer Görmediğini Düşündüğü İçin Ayrılacağını Yazdı

Fransız Basını Davinson Sanchez'in Değer Görmediğini Düşündüğü İçin Ayrılacağını Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 09:50

Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna yakın... Artık iç ve dış transferlere biraz daha rahat bakabilecek olan Galatasaray'a İspanyol basınından şok bir haber geldi. İddiaya göre Davinson Sanchez sezon sonu kulüpten ayrılmak istiyor. 

Taliplerinin bile belli olduğu Sanchez'in kalması düşük bir ihtimal deniyor. 

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"Yeterince değer görmüyorum"

"Yeterince değer görmüyorum"

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da, Davinson Sanchez krizi gündemde. Sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı savunmacının, kulüpte kendisine yeterince değer verilmediğini düşündüğü ve bu nedenle takımdan ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Takım içindeki rolünden memnun değil.

Takım içindeki rolünden memnun değil.

İspanyol gazetesi Diario del Sur’un haberine göre, Galatasaray’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Davinson Sanchez, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Haberde, Kolombiyalı oyuncunun bu kararı almasındaki ana etkenin, “takım içindeki rolünün beklentilerini karşılamaması” olduğu ifade edildi.

Birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.

Birçok Avrupa kulübü ilgileniyor.

Davinson Sanchez için henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da, birçok Avrupa kulübünün oyuncuyla ilgilendiği ve transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Yıldız stoperin geleceğiyle ilgili somut adımların önümüzdeki haftalarda atılması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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