Fransız Basını Davinson Sanchez'in Değer Görmediğini Düşündüğü İçin Ayrılacağını Yazdı
Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğuna yakın... Artık iç ve dış transferlere biraz daha rahat bakabilecek olan Galatasaray'a İspanyol basınından şok bir haber geldi. İddiaya göre Davinson Sanchez sezon sonu kulüpten ayrılmak istiyor.
Taliplerinin bile belli olduğu Sanchez'in kalması düşük bir ihtimal deniyor.
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"Yeterince değer görmüyorum"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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