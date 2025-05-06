Sergen Yalçın'dan Rosier'e Suçlama: "Takımı Karıştıranlardan Biriydi"
Valentin Rosier, Beşiktaş’a transfer sürecinde başlangıçta tereddüt yaşadığını, Türkiye’yi ve ligi yeterince tanımadığını söyledi. Kulübe imzayı atmasında en büyük etkenin, kendisini ısrarla isteyen kulüp başkanı olduğunu belirtti. O dönemdeki teknik direktörün ise kendisini başta istemediğini, bunu birkaç ay sonra öğrendiğini ifade etti. Türkiye’de genellikle tanınmış oyuncuların transfer edildiğini, kendisinin ise o dönemde pek bilinmediğini vurguladı. Teknik direktörü ise “Türkiye'nin Zidane’ı” olarak tanımladı.
Rosier'in Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalar ses getirirken Sergen Yalçın'dan da yanıt geldi.
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Rosier'in açıklamalarına yanıt Sergen Yalçın'dan geldi.
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İkilinin durumu için "başarıya açtılar" diyen Yalçın daha sonra sürecin tersine döndüğünü söyledi.
Rosier'i takımı karıştırmakla suçladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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