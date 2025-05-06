Sergen Yalçın'dan Rosier'e Suçlama: "Takımı Karıştıranlardan Biriydi"

Valentin Rosier, Beşiktaş’a transfer sürecinde başlangıçta tereddüt yaşadığını, Türkiye’yi ve ligi yeterince tanımadığını söyledi. Kulübe imzayı atmasında en büyük etkenin, kendisini ısrarla isteyen kulüp başkanı olduğunu belirtti. O dönemdeki teknik direktörün ise kendisini başta istemediğini, bunu birkaç ay sonra öğrendiğini ifade etti. Türkiye’de genellikle tanınmış oyuncuların transfer edildiğini, kendisinin ise o dönemde pek bilinmediğini vurguladı. Teknik direktörü ise “Türkiye'nin Zidane’ı” olarak tanımladı.

Rosier'in Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalar ses getirirken Sergen Yalçın'dan da yanıt geldi.