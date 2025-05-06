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Sergen Yalçın'dan Rosier'e Suçlama: "Takımı Karıştıranlardan Biriydi"

Sergen Yalçın'dan Rosier'e Suçlama: "Takımı Karıştıranlardan Biriydi"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.05.2025 - 11:54

Valentin Rosier, Beşiktaş’a transfer sürecinde başlangıçta tereddüt yaşadığını, Türkiye’yi ve ligi yeterince tanımadığını söyledi. Kulübe imzayı atmasında en büyük etkenin, kendisini ısrarla isteyen kulüp başkanı olduğunu belirtti. O dönemdeki teknik direktörün ise kendisini başta istemediğini, bunu birkaç ay sonra öğrendiğini ifade etti. Türkiye’de genellikle tanınmış oyuncuların transfer edildiğini, kendisinin ise o dönemde pek bilinmediğini vurguladı. Teknik direktörü ise “Türkiye'nin Zidane’ı” olarak tanımladı.

Rosier'in Beşiktaş'la ilgili yaptığı açıklamalar ses getirirken Sergen Yalçın'dan da yanıt geldi.

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Rosier'in açıklamalarına yanıt Sergen Yalçın'dan geldi.

Rosier'in açıklamalarına yanıt Sergen Yalçın'dan geldi.

Yalçın, KAFA Sports’taki yayında Rosier ve Ghezzal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her iki oyuncunun da başarıya aç oldukları için başlangıçta iyi performans sergilediklerini ancak sezon sonunda Beşiktaş’ı 'kullandıklarını' öne sürdü. Rosier’i tanımadığını, “İyiyse oynar, değilse gider” diyerek yaklaştığını ifade eden Yalçın, Ghezzal’ı ise kendisinin izleyip beğenerek transfer ettirdiğini söyledi. Ayrıca, o dönem her iki oyuncunun da Türkiye’de pek tanınmadığını vurguladı.

İkilinin durumu için "başarıya açtılar" diyen Yalçın daha sonra sürecin tersine döndüğünü söyledi.

İkilinin durumu için "başarıya açtılar" diyen Yalçın daha sonra sürecin tersine döndüğünü söyledi.

Yalçın, “İkisi de futbola açtı. Ghezzal’ın da Rosier’in de geldiklerinde Beşiktaş’a çok ihtiyaçları vardı. Çok mücadele ettiler, çok savaştılar. Çünkü açlardı. Sezon bittikten sonra ‘bonservisleri alınmasın’ şeklinde rapor verdim. Çünkü biz onlardan alacağımızı almıştık. Onlar da Beşiktaş’ı kullanmaya çalıştılar.” dedi.

Rosier'i takımı karıştırmakla suçladı.

Rosier'i takımı karıştırmakla suçladı.

Sergen Yalçın, “Bizim şampiyon olduğumuz sezondan sonra takımın karışmasındaki bir numaralı sebeplerden biri Rosier’di. Ayrıntıya girmek istemiyorum ama ele başlardan biri Rosier’di.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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