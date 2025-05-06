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Havalı First Lady Semra Özal'ın Son Hali Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Havalı First Lady Semra Özal'ın Son Hali Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
06.05.2025 - 14:15

Eşi Turgut Özal'ın vefatından sonra ortalarda görünmeyen Semra Özal nihayet ortaya çıktı. Gazeteci Ersoy Dede, Semra Hanım'ı ziyaret etti ve onunla konuştu. Bakın havalı First Lady Semra Özal şimdi neler yapıyor?

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O Türkiye'nin gelmiş geçmiş en havalı First Lady'si. Röfleli sarı saçları, heybetli duruşu ve dominant tavırlarıyla tanınan Semra Özal'dan bahsediyoruz.

O Türkiye'nin gelmiş geçmiş en havalı First Lady'si. Röfleli sarı saçları, heybetli duruşu ve dominant tavırlarıyla tanınan Semra Özal'dan bahsediyoruz.

1954 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan genç mühendis Turgut Özal ile evlendiğinde buraya kadar gelebileceğini muhtemelen kendisi de bilmiyordu.

Eşi Turgut Özal ile birbirlerine o kadar bağlılardı ki, Turgut Bey bir başbakan olarak neredeyse Semra Hanım'dan habersiz ülke yönetmiyordu.

Eşi Turgut Özal ile birbirlerine o kadar bağlılardı ki, Turgut Bey bir başbakan olarak neredeyse Semra Hanım'dan habersiz ülke yönetmiyordu.

Hatta çiftin girdikleri bir iddia sonucu, Semra Hanım'ın ödül olarak Turgut Özal'dan kabinedeki bir bakanı görevden almasını istediği bile söylenir.

Gündelik hayatta da hep el ele yürüyen Özal çifti, o dönem kendi yaşam tarzlarını göz önüne sererek aslında bir toplum mühendisliği de yapıyordu.

Gündelik hayatta da hep el ele yürüyen Özal çifti, o dönem kendi yaşam tarzlarını göz önüne sererek aslında bir toplum mühendisliği de yapıyordu.

Toplumun bir kesimi için Özal Ailesi üsttenci ve halktan kopuktu. Bu yüzden onlara 'Hanedan' diye hitap ediliyordu. Bir kesim içinse Türkiye'nin batılılaşmasını, modernleşmesini, Avrupa'yı yakalamasını sağlayan en önemli siyasi figürlerdi.

Hatta Semra Hanım'ın kurucusu olduğu ve "Papatyalar" olarak anılan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı, yaptıkları etkinlikler ile halkın gündeminde her zaman yerini koruyordu.

Hatta Semra Hanım'ın kurucusu olduğu ve "Papatyalar" olarak anılan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı, yaptıkları etkinlikler ile halkın gündeminde her zaman yerini koruyordu.

Kimileri için gerçekten ihtiyacı olana yardım eden bu oluşum, kimileri içinse bir grup sosyetik hanımefendinin vicdan tatminini sağlıyordu.

Fakat bu tartışmalar Semra Özal gerçeğini perdelemiyordu. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün açılışı için köprüden ilk geçen kişiler de Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Hanım olmuştu.

Fakat bu tartışmalar Semra Özal gerçeğini perdelemiyordu. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün açılışı için köprüden ilk geçen kişiler de Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Hanım olmuştu.

Turgut Özal'ın 'Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım' deyişi yıllarca ağızlara pelesenk oldu. O günleri hatırlayanlar bu cümleyi hala daha kullanır.

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Turgut Özal'ın ölümünden sonra Semra Hanım'ın neşesi tamamen gitti. Özal'ın zaten şaibeli olan ölümünden sonraki süreç, Semra Hanım'ı iyice hayattan koparttı.

Turgut Özal'ın ölümünden sonra Semra Hanım'ın neşesi tamamen gitti. Özal'ın zaten şaibeli olan ölümünden sonraki süreç, Semra Hanım'ı iyice hayattan koparttı.

Yaşlanmanın da verdiği yükle artık eskisi gibi kameraların karşısına çıkmıyordu. Onu çok nadiren dışarda fotoğraflanırken görüyorduk.

Gazeteci Ersoy Dede, Semra Özal'ı yıllar sonra buldu ve o günleri sordu. O gün köprüden geçerken çalan şarkıyı hatırlamadığını ama eşiyle arabaya kaset koyup çok dolaştıklarını anlattı Semra Hanım.

Gazeteci Ersoy Dede, Semra Özal'ı yıllar sonra buldu ve o günleri sordu. O gün köprüden geçerken çalan şarkıyı hatırlamadığını ama eşiyle arabaya kaset koyup çok dolaştıklarını anlattı Semra Hanım.

Semra Hanım'a sağlık ve uzun ömürler diliyoruz...

Semra Hanım'a sağlık ve uzun ömürler diliyoruz...
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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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