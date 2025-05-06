Havalı First Lady Semra Özal'ın Son Hali Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi
Eşi Turgut Özal'ın vefatından sonra ortalarda görünmeyen Semra Özal nihayet ortaya çıktı. Gazeteci Ersoy Dede, Semra Hanım'ı ziyaret etti ve onunla konuştu. Bakın havalı First Lady Semra Özal şimdi neler yapıyor?
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O Türkiye'nin gelmiş geçmiş en havalı First Lady'si. Röfleli sarı saçları, heybetli duruşu ve dominant tavırlarıyla tanınan Semra Özal'dan bahsediyoruz.
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Eşi Turgut Özal ile birbirlerine o kadar bağlılardı ki, Turgut Bey bir başbakan olarak neredeyse Semra Hanım'dan habersiz ülke yönetmiyordu.
Gündelik hayatta da hep el ele yürüyen Özal çifti, o dönem kendi yaşam tarzlarını göz önüne sererek aslında bir toplum mühendisliği de yapıyordu.
Hatta Semra Hanım'ın kurucusu olduğu ve "Papatyalar" olarak anılan Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı, yaptıkları etkinlikler ile halkın gündeminde her zaman yerini koruyordu.
Fakat bu tartışmalar Semra Özal gerçeğini perdelemiyordu. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet köprüsünün açılışı için köprüden ilk geçen kişiler de Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Hanım olmuştu.
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Turgut Özal'ın ölümünden sonra Semra Hanım'ın neşesi tamamen gitti. Özal'ın zaten şaibeli olan ölümünden sonraki süreç, Semra Hanım'ı iyice hayattan koparttı.
Gazeteci Ersoy Dede, Semra Özal'ı yıllar sonra buldu ve o günleri sordu. O gün köprüden geçerken çalan şarkıyı hatırlamadığını ama eşiyle arabaya kaset koyup çok dolaştıklarını anlattı Semra Hanım.
Semra Hanım'a sağlık ve uzun ömürler diliyoruz...
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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