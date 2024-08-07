Senden Sonra Kafasını Toparlayamayacak O Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senden Sonra Kafasını Toparlayamayacak O Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senden sonra kafası toparlamayacak o kişinin ismini söylüyoruz!
Haydi testee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım seni neden unutamazlar?
4. Birini unutmanın en iyi yolu nedir?
5. Mert Demir'in sevdiğin bir şarkısını seçer misin?
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6. En son ne zaman aşık oldun?
7. Peki birinden ayrılmak neden zor olur?
8. Son olarak burç grubunu seçer misin?
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇
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