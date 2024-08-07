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Senden Sonra Kafasını Toparlayamayacak O Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Senden Sonra Kafasını Toparlayamayacak O Kişinin İsmini Söylüyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
07.08.2024 - 17:01

Senden sonra kafası toparlamayacak o kişinin ismini söylüyoruz!

Haydi testee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım seni neden unutamazlar?

3. Söyle bakalım seni neden unutamazlar?

4. Birini unutmanın en iyi yolu nedir?

4. Birini unutmanın en iyi yolu nedir?

5. Mert Demir'in sevdiğin bir şarkısını seçer misin?

5. Mert Demir'in sevdiğin bir şarkısını seçer misin?
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6. En son ne zaman aşık oldun?

6. En son ne zaman aşık oldun?

7. Peki birinden ayrılmak neden zor olur?

7. Peki birinden ayrılmak neden zor olur?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

8. Son olarak burç grubunu seçer misin?

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

Senden sonra kafayı toparlayamayacak o kişi;👇

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