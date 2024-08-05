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O Seni Oyalıyor mu?

O Seni Oyalıyor mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
05.08.2024 - 15:01

O seni oyalıyor mu?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir birliktesiniz?

3. Söyle bakalım ne kadar süredir birliktesiniz?

4. Pekiii gelecek hakkında konuşuyor musunuz?

5. Gelecek hakkında konuşuyorsanız daha çok hangi konulardan bahsediyorsunuz?

5. Gelecek hakkında konuşuyorsanız daha çok hangi konulardan bahsediyorsunuz?
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6. Peki seni ailesiyle tanıştırdı mı?

7. Biraz arkadaşlarıyla iletişiminden bahset bakalım!

7. Biraz arkadaşlarıyla iletişiminden bahset bakalım!

8. İlişkini nasıl tanımlarsın?

8. İlişkini nasıl tanımlarsın?

9. Telefonda ne kadar konuşursunuz?

9. Telefonda ne kadar konuşursunuz?

10. Son olarak sana çocukluğundan sık sık bahseder mi?

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O seni oyalamıyor!

O seni oyalamıyor! Evet, anladığımız kadarıyla o sana deli gibi aşık. Seni oyaladığı düşüncesi yanlış; aksine, seni gerçekten derinden seviyor. Onun duyguları, sana olan sevgisi o kadar güçlü ki, seni kaybetme korkusuyla ve sana daha iyi bir gelecek sunma isteğiyle dolup taşıyor. Şu anda, hayatında belki bazı belirsizlikler ve zorluklar olabilir, ama bunlar geçici şeyler. Onun asıl amacı seninle uzun vadeli, sağlam bir ilişki kurmak ve gelecekte seninle mutlu bir yuva inşa etmek. Sana olan bağlılığı ve hayalleri, seninle bir hayat kurma arzusu oldukça güçlü. Sadece şu anda biraz zamana ihtiyacı var; bu süre içinde sabırlı olman ve ona destek olman önem taşıyor. Çünkü her şey yerine oturduğunda, aranızdaki bağ daha da güçlenecek ve birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceksiniz. Gelecekte mutlu bir yuvaya sahip olmanız için gereken her şeyin zamanla yerli yerine oturacağını bilmelisin.

O seni oyalıyor!

Sana karşı duyduğu hislerin karışık olduğunu söylemek zorundayım. Evet, anladığımız kadarıyla o seni gerçekten çok seviyor, fakat bazı şeylerden tam anlamıyla emin olamıyor. Kafası oldukça karışık ve bu durum, onun davranışlarını da etkiliyor. Bir gün, seninle bir ömür geçirme hayalini tüm kalbiyle taşıyor gibi görünürken, ertesi gün bu düşünceden korkar hale geliyor. Bu çelişkili duygular, onun içinde yaşadığı belirsizlikleri ve korkuları yansıtıyor. Bu nedenle, seni ne kadar çok sevse de, geleceğe dair net bir plan yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kısacası, bu belirsizlik ve içsel çatışmalar nedeniyle seni oyalıyor olabilir ve şu anda seninle uzun vadeli bir gelecek düşünmekte zorlanıyor. Duygularının karışıklığı ve gelecekteki adımlar konusunda yaşadığı tereddütler, aranızdaki ilişkiyi etkiliyor. Belki de zamanla, kendi duygularını ve gelecek planlarını netleştirdiğinde, daha sağlam ve kararlı bir şekilde adım atabilecektir. Ancak şu anda, bu belirsizliklerin farkında olman ve kendini bu süreçte nasıl hissedeceğin konusunda düşünmen önemli olabilir.

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