O Seni Oyalıyor mu?
O Seni Oyalıyor mu?
O seni oyalıyor mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım ne kadar süredir birliktesiniz?
4. Pekiii gelecek hakkında konuşuyor musunuz?
5. Gelecek hakkında konuşuyorsanız daha çok hangi konulardan bahsediyorsunuz?
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6. Peki seni ailesiyle tanıştırdı mı?
7. Biraz arkadaşlarıyla iletişiminden bahset bakalım!
8. İlişkini nasıl tanımlarsın?
9. Telefonda ne kadar konuşursunuz?
10. Son olarak sana çocukluğundan sık sık bahseder mi?
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O seni oyalamıyor!
O seni oyalıyor!
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