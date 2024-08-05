O seni oyalıyor mu?

O seni oyalamıyor! Evet, anladığımız kadarıyla o sana deli gibi aşık. Seni oyaladığı düşüncesi yanlış; aksine, seni gerçekten derinden seviyor. Onun duyguları, sana olan sevgisi o kadar güçlü ki, seni kaybetme korkusuyla ve sana daha iyi bir gelecek sunma isteğiyle dolup taşıyor. Şu anda, hayatında belki bazı belirsizlikler ve zorluklar olabilir, ama bunlar geçici şeyler. Onun asıl amacı seninle uzun vadeli, sağlam bir ilişki kurmak ve gelecekte seninle mutlu bir yuva inşa etmek. Sana olan bağlılığı ve hayalleri, seninle bir hayat kurma arzusu oldukça güçlü. Sadece şu anda biraz zamana ihtiyacı var; bu süre içinde sabırlı olman ve ona destek olman önem taşıyor. Çünkü her şey yerine oturduğunda, aranızdaki bağ daha da güçlenecek ve birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceksiniz. Gelecekte mutlu bir yuvaya sahip olmanız için gereken her şeyin zamanla yerli yerine oturacağını bilmelisin.