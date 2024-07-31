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Burcuna Göre Hangi Efsanevi Türk Kadın Dizi Karakterisin?

Burcuna Göre Hangi Efsanevi Türk Kadın Dizi Karakterisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
31.07.2024 - 17:31

Türk dizilerinin efsaneleşmiş ve akıllara kazınmış birçok karakteri var. Entrikalarda başı çeken veya aşkıyla ön planda olan veya iyiliğiyle gönüllerde taht kuranlar... Peki sen hangi efsane türk kadın dizi karakterisin?

Haydi teste!

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Burcunu seçer misin?

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan

Sen Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakterisin.

Bihter Ziyagil

Bihter Ziyagil

Sen Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakterisin!

Eyşan

Eyşan

Sen Ezel dizisindeki Eyşan karakterisin!

Mira Beylice

Mira Beylice

Sen Medcezir dizisindeki Mira Beylice Karakterisin!

Duru Durulay

Duru Durulay

Sen Fi dizisindeki Duru Durulay karakterisin!

Nihal Ziyagil

Nihal Ziyagil

Sen Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal Ziyagil karakterisin!

Merve Aksak

Merve Aksak

Sen Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak karakterisin!

Ceylin Erguvan

Ceylin Erguvan

Sen Yargı dizisindeki Ceylin Erguvan karakterisin!

Yıldız Argun

Yıldız Argun

Sen Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun karakterisin!

Şahika Koçarslanlı

Şahika Koçarslanlı

Sen Avrupa Yakası dizisindeki Şahika Koçarslanlı karakterisin!

Ayşegül Umman

Ayşegül Umman

Sen Poyraz Karayel dizisindeki Ayşegül Umman karakterisin!

Süreyya Boran

Süreyya Boran

Sen İstanbullu Gelin dizisindeki Süreyya Boran karakterisin!

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