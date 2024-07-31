Burcuna Göre Hangi Efsanevi Türk Kadın Dizi Karakterisin?
Burcuna Göre Hangi Efsanevi Türk Kadın Dizi Karakterisin?
Türk dizilerinin efsaneleşmiş ve akıllara kazınmış birçok karakteri var. Entrikalarda başı çeken veya aşkıyla ön planda olan veya iyiliğiyle gönüllerde taht kuranlar... Peki sen hangi efsane türk kadın dizi karakterisin?
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Hürrem Sultan
Bihter Ziyagil
Eyşan
Mira Beylice
Duru Durulay
Nihal Ziyagil
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Yıldız Argun
Şahika Koçarslanlı
Ayşegül Umman
Süreyya Boran
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