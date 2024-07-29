Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Aşk Uyumunuz Yüzde Kaç?
Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Aşk Uyumunuz Yüzde Kaç?
Kendi isminin baş harfini ve hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seç aşk uyumunuzu söyleyelim!
Hazırsan;
Başlayalım!
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Öncelikle isminin ilk harfini seçer misin?
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Hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seçer misin?
Sizin aşk uyumunuz %10
Sizin aşk uyumunuz %20
Sizin aşk uyumunuz %30
Sizin aşk uyumunuz %40
Sizin aşk uyumunuz %60
Sizin aşk uyumunuz %80
Sizin aşk uyumunuz %90
Sizin aşk uyumunuz %25
Sizin aşk uyumunuz %55
Sizin aşk uyumunuz %85
Sizin aşk uyumunuz %95
Sizin aşk uyumunuz %35
Sizin aşk uyumunuz %65
Sizin aşk uyumunuz %15
Sizin aşk uyumunuz %75
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