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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Kötü Kalpli misin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Kötü Kalpli misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.07.2024 - 16:01

Yaparım/yapmam testine göre sne kötü kalpli misin?

Haydi testeee!

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1. Sevmediğin birine bir kötülük yapar mısın?

2. Seni aldatmış sevgilini sen de aldatır mısın?

3. Pek hoşlanmadığın birini herkesin ortasında utandıracak bir şey...?

4. Arkadaşın senden başka arkadaş edinirse, o kişiye gıcık davranır mısın?

5. Senden daha başarılı birinin kötü özelliklerini ortaya çıkarır mısın?

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6. Kimsenin görmemesi gereken bir şeye sahipsin. Bu şey ortaya çıkarsa nefret ettiğin biri kötü bir duruma düşecek. Ortaya çıkarır mısın?

7. Senin hakkında kötü düşüncelere sahip biriyle bir arkadaşlık kurar mısın?

8. Bir akrabanın yaşadığı kötü bir olayı birine gülerek anlatır mısın?

9. Zor durumda kalınca hemen yalana başvurur musun?

10. Başarısız olacağını bile bile bir işe girer misin?

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Sen kötü kalpli birisin!

Biraz kötü kalpli olduğunu kabul etme zamanı geldi belki de. Evet, doğru duydun! Bazen insanların başına gelen kötü durumları izlemek, bir nevi gizli bir zevk almana neden oluyor. Herkesin yaşadıklarının, hak ettiklerinin bir sonucu olduğunu düşünüyorsun ve bu yüzden belki de bu tür durumlar karşısında biraz kayıtsız kalıyorsun. Kimsenin canını yakmak, kötülük yapmak gibi bir niyetin asla olmaz. Ancak, başkalarının başına gelen kötü durumları engelleme konusunda da pek bir çaba göstermiyorsun. Belki de bu, senin kötü kalpli olduğun anlamına gelmiyor ama biraz da olsa kötü bir kalbin olduğunu kabul etmek gerekiyor. Fakat bu durum senin dış dünyaya yansıttığın imajını pek etkilemiyor. Çünkü sen, bu kötü kalpli yanını çok iyi bir şekilde gizliyorsun. Dışarıdan bakıldığında, kimse senin bu gizli kötü kalpli yanını fark edemiyor. İşte bu yüzden, belki de bu kötü kalpli yanınla yüzleşme ve onu kabul etme zamanı geldi.

Sen kötü kalpli biri değilsin!

Bir kalbin var ve bu kalp kötülüğü bilmiyor. Sen, hayatın karmaşasında kenarda durup seyredenlerden birisin. İnsanların acılarına, sevinçlerine, kırgınlıklarına sessizce tanıklık ediyorsun. Kötülük yapmak? Ah, bu kelime bile senin sözlüğünde yok. Birinin hakkında atıp tutmak, dedikodu yapmak sana göre değil. İçinde, adeta bir iyilik meleği var ve bu meleğin sesine kulak veriyorsun. Bu melek, her zaman doğruyu ve iyiyi söylüyor. İnsanların mutlu olması, hayatın tüm zorluklarına rağmen gülümsemesi için çabalıyorsun. Senin görevin, çevrendeki insanları sevindirmek, onlara umut ışığı olmak. Kalbindeki bu iyilik meleği, seni her zaman doğru yola yönlendiriyor. Sen kötü kalpli biri değilsin, tam tersine kalbinde taşıdığın sevgi ve iyilikle herkese örnek oluyorsun. Sana kötülük yapanlara karşı bile, kalbindeki o meleğin sesini dinleyip, onlara karşı bile iyi olmaya çalışıyorsun. İşte bu yüzden sen, kalbindeki meleğiyle birlikte, dünyayı daha güzel bir yer haline getirenlerdensin.

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