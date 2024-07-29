Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Kötü Kalpli misin?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Kötü Kalpli misin?
Yaparım/yapmam testine göre sne kötü kalpli misin?
Haydi testeee!
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1. Sevmediğin birine bir kötülük yapar mısın?
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2. Seni aldatmış sevgilini sen de aldatır mısın?
3. Pek hoşlanmadığın birini herkesin ortasında utandıracak bir şey...?
4. Arkadaşın senden başka arkadaş edinirse, o kişiye gıcık davranır mısın?
5. Senden daha başarılı birinin kötü özelliklerini ortaya çıkarır mısın?
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6. Kimsenin görmemesi gereken bir şeye sahipsin. Bu şey ortaya çıkarsa nefret ettiğin biri kötü bir duruma düşecek. Ortaya çıkarır mısın?
7. Senin hakkında kötü düşüncelere sahip biriyle bir arkadaşlık kurar mısın?
8. Bir akrabanın yaşadığı kötü bir olayı birine gülerek anlatır mısın?
9. Zor durumda kalınca hemen yalana başvurur musun?
10. Başarısız olacağını bile bile bir işe girer misin?
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Sen kötü kalpli birisin!
Sen kötü kalpli biri değilsin!
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