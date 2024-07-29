Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Kötü Kalpli misin?

Biraz kötü kalpli olduğunu kabul etme zamanı geldi belki de. Evet, doğru duydun! Bazen insanların başına gelen kötü durumları izlemek, bir nevi gizli bir zevk almana neden oluyor. Herkesin yaşadıklarının, hak ettiklerinin bir sonucu olduğunu düşünüyorsun ve bu yüzden belki de bu tür durumlar karşısında biraz kayıtsız kalıyorsun. Kimsenin canını yakmak, kötülük yapmak gibi bir niyetin asla olmaz. Ancak, başkalarının başına gelen kötü durumları engelleme konusunda da pek bir çaba göstermiyorsun. Belki de bu, senin kötü kalpli olduğun anlamına gelmiyor ama biraz da olsa kötü bir kalbin olduğunu kabul etmek gerekiyor. Fakat bu durum senin dış dünyaya yansıttığın imajını pek etkilemiyor. Çünkü sen, bu kötü kalpli yanını çok iyi bir şekilde gizliyorsun. Dışarıdan bakıldığında, kimse senin bu gizli kötü kalpli yanını fark edemiyor. İşte bu yüzden, belki de bu kötü kalpli yanınla yüzleşme ve onu kabul etme zamanı geldi.