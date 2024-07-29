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Bugün Çözmeniz Gereken 5 Psikoloji Testi!

Bugün Çözmeniz Gereken 5 Psikoloji Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.07.2024 - 15:35

Hayatımızı şekillendiren, hem sosyal çevremizle ilişkimizi hem de kendimizle bağlarımızı güçlendiren veya zayıflatan şey psikolojimizdir. Peki senin psikolojin sağlam mı veya hangi kişilik bozukluğuna yatkınsın? Daha fazlası içeriğimizde yer alıyor. Psikolojik analizler için;👇

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1. Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?

1. Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?

Seni farklı birine dönüştüren ve her zaman kontrolü sağlaman gereken tek şey psikolojindir. O seni yönetebilir peki sen onu yönetebilir misin? Onu çok yakından tanıyorsan tabii ki evet. Bu psikoloji testini geçebilecek misin?

2. Hangi Kişilik Bozukluğuna Daha Yatkınsın?

2. Hangi Kişilik Bozukluğuna Daha Yatkınsın?

Kişilik bozukluğu en basit haliyle, istemeden oluşan duygu devinimi sonucu yaşanılan zihinsel bozukluklar sınıfıdır. Bu kişiler içinde bulundukları duygu karmaşasını çoğu zaman fark etmez, ya da kabul etmez. Toplumda oldukça sık görülen kişilik bozuklukları yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Birçok insan tarafından önemsenmez ve dönemsel geçici sorunlar olarak görürler. Fakat işin aslı farklı olabilir.

Bu testimizde sende hangi kişilik bozukluğu olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bakalım, sizin içinde bulunduğunuz psikolojik durum hangi kişilik bozukluğuna daha yatkın?

3. 8 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Hapseden Düşünce Ne?

3. 8 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Hapseden Düşünce Ne?

Bazı şeylerin boşa gittiğini düşünmek, yeteri kadar çabalasak da bir sonuç alamamamız bizi çoğu zaman yıldırabilir. Bunun nedeni aslında derinlerde bizi kısıtlayan ve sınırlandıran düşüncelerdir. Bu 8 soruluk psikoloji testi seni hapseden düşüncenin ne olduğunu ortaya çıkaracak.

4. Bu Psikoloji Testine Göre Kendinle Derdin Ne?

4. Bu Psikoloji Testine Göre Kendinle Derdin Ne?

Kendi içimizde çözemediğimiz ve yaşadığımız şeylerden sorumlu olduğumuzu düşündüğümüz her an kendimize olan öfkemiz de artar. Senin kendinle derdin ne?

5. Senin Psikolojin Sağlam mı?

5. Senin Psikolojin Sağlam mı?

Senin psikolojin sağlam mı?

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