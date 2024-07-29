Bugün Çözmeniz Gereken 5 Psikoloji Testi!

Kişilik bozukluğu en basit haliyle, istemeden oluşan duygu devinimi sonucu yaşanılan zihinsel bozukluklar sınıfıdır. Bu kişiler içinde bulundukları duygu karmaşasını çoğu zaman fark etmez, ya da kabul etmez. Toplumda oldukça sık görülen kişilik bozuklukları yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Birçok insan tarafından önemsenmez ve dönemsel geçici sorunlar olarak görürler. Fakat işin aslı farklı olabilir.

Bu testimizde sende hangi kişilik bozukluğu olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bakalım, sizin içinde bulunduğunuz psikolojik durum hangi kişilik bozukluğuna daha yatkın?