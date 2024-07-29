Bugün Çözmeniz Gereken 5 Psikoloji Testi!
Bugün Çözmeniz Gereken 5 Psikoloji Testi!
Hayatımızı şekillendiren, hem sosyal çevremizle ilişkimizi hem de kendimizle bağlarımızı güçlendiren veya zayıflatan şey psikolojimizdir. Peki senin psikolojin sağlam mı veya hangi kişilik bozukluğuna yatkınsın? Daha fazlası içeriğimizde yer alıyor. Psikolojik analizler için;👇
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1. Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?
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2. Hangi Kişilik Bozukluğuna Daha Yatkınsın?
3. 8 Soruluk Psikoloji Testine Göre Seni Hapseden Düşünce Ne?
4. Bu Psikoloji Testine Göre Kendinle Derdin Ne?
5. Senin Psikolojin Sağlam mı?
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