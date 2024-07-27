Hangi Futbolcuyla Sevgili Olmalısın?
Hangi Futbolcuyla Sevgili Olmalısın?
Hangi futbolcuyla sevgili olmalısın?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım ideal erkek vücudu nedir?
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2. Peki futbolcuyla nerede tanışmak makbuldür?
3. Sen flört insanı mısın ciddi ilişki insanı mı?
4. Sen hangi takımı tutuyorsun?
5. Bir futbolcuyla evlensen hangi evde yaşamak isterdin?
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6. Çok kıskanç mısın?
7. Bu futbolcu için bir tarz seç bakalım!
8. Son olarak bir futbolcuyla birliktesin ve seni aldattı. Ne yaparsın?
Barış Alper Yılmaz'la sevgili olmalısın!
Arda Güler'le sevgili olmalısın!
Ferdi Kadıoğlu'yla sevgili olmalısın!
Kenan Yıldız'la sevgili olmalısın!
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