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Hangi Futbolcuyla Sevgili Olmalısın?

Hangi Futbolcuyla Sevgili Olmalısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.07.2024 - 16:01

Hangi futbolcuyla sevgili olmalısın?

Haydi teste!

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1. Söyle bakalım ideal erkek vücudu nedir?

2. Peki futbolcuyla nerede tanışmak makbuldür?

2. Peki futbolcuyla nerede tanışmak makbuldür?

3. Sen flört insanı mısın ciddi ilişki insanı mı?

4. Sen hangi takımı tutuyorsun?

5. Bir futbolcuyla evlensen hangi evde yaşamak isterdin?

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6. Çok kıskanç mısın?

7. Bu futbolcu için bir tarz seç bakalım!

8. Son olarak bir futbolcuyla birliktesin ve seni aldattı. Ne yaparsın?

8. Son olarak bir futbolcuyla birliktesin ve seni aldattı. Ne yaparsın?

Barış Alper Yılmaz'la sevgili olmalısın!

Barış Alper Yılmaz'la sevgili olmalısın!

Barış Alper Yılmaz gibi biriyle sevgili olmalısın! Evet, biraz serseri biraz çılgın ve çokça enerjik. Sen hayatını renklendirecek olan bir futbolcuyla birlikte olmalısın.

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