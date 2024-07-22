Sosyal Zekâ Puanını Ortaya Çıkarıyoruz!
Sosyal Zekâ Puanını Ortaya Çıkarıyoruz!
Sosyal zeka puanını söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım herkesle kolay iletişim kurabilir misin?
4. Sence bu insan ne hissediyor?
5. Şimdiye kadar kaç flörtün oldu?
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6. Karşında ağlayan birini görünce ne yaparsın?
7. Topluluk içinde konuşma yapma fikri sana nasıl geliyor?
8. Sen bu kişilerden hangisi olabilirsin?
9. Peki nasıl bir işte çalışmak seni daha iyi hissettirir?
10. Yaşını da seçer misin?
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Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
Senin sosyal zeka puanın;👇
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