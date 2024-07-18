Hazal Kaya'nın Oyunculuğunu Puanlıyoruz!
Hazal Kaya'nın Oyunculuğunu Puanlıyoruz!
Hazal Kaya'nın şimdiye kadar oynadığı dizi, filmlerdeki oyunculuk performansını siz okuyucularımız değerlendiriyor.
Buyurun ankete;👇
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1. Genco (1=en düşük 5= en yüksek)
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2. Aşk-ı Memnu (1=en düşük 5= en yüksek)
3. Adını Feriha Koydum (1=en düşük 5= en yüksek)
4. Maral (1=en düşük 5= en yüksek)
5. Bizim Hikaye (1=en düşük 5= en yüksek)
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6. Pera Palas'ta Gece Yarısı (1=en düşük 5= en yüksek)
7. Bu Son Olsun (1=en düşük 5= en yüksek)
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