Görüş Bildir
Haberler
Test
Anket
Hazal Kaya'nın Oyunculuğunu Puanlıyoruz!

Hazal Kaya'nın Oyunculuğunu Puanlıyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
18.07.2024 - 15:01

Hazal Kaya'nın şimdiye kadar oynadığı dizi, filmlerdeki oyunculuk performansını siz okuyucularımız değerlendiriyor. 

Buyurun ankete;👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Genco (1=en düşük 5= en yüksek)

1. Genco (1=en düşük 5= en yüksek)

2. Aşk-ı Memnu (1=en düşük 5= en yüksek)

2. Aşk-ı Memnu (1=en düşük 5= en yüksek)

3. Adını Feriha Koydum (1=en düşük 5= en yüksek)

3. Adını Feriha Koydum (1=en düşük 5= en yüksek)

4. Maral (1=en düşük 5= en yüksek)

4. Maral (1=en düşük 5= en yüksek)

5. Bizim Hikaye (1=en düşük 5= en yüksek)

5. Bizim Hikaye (1=en düşük 5= en yüksek)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Pera Palas'ta Gece Yarısı (1=en düşük 5= en yüksek)

6. Pera Palas'ta Gece Yarısı (1=en düşük 5= en yüksek)

7. Bu Son Olsun (1=en düşük 5= en yüksek)

7. Bu Son Olsun (1=en düşük 5= en yüksek)

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın