Hangi Kişilik Bozukluğuna Daha Yatkınsın?

Kişilik bozuklukları, genellikle istemsizce ortaya çıkan ve kişinin duygusal durumunda dalgalanmalara yol açan zihinsel bozukluklar sınıfındadır. Bu durumla yaşayan kişiler, içsel duygu karmaşalarını çoğu zaman fark etmez veya kabul etmekte zorlanırlar. Toplumda oldukça yaygın olan kişilik bozuklukları, ciddi sonuçlar doğurabilir. Pek çok insan, bu bozuklukları önemsemez ve geçici sorunlar olarak görme eğilimindedir. Ancak gerçek, düşündüklerinden farklı olabilir.

Bu testimizde, sende hangi kişilik bozukluğunun olabileceğini bulmayı amaçlıyoruz. Bakalım, senin psikolojik durumun hangi kişilik bozukluğuna daha yatkın?

NOT: Bu test, kendiniz ya da bir başkası hakkında tanı koymanız için yeterli değildir. Bilimsel bir dayanağı yoktur.