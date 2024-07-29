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Psikoloji Testleri
Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?

etiket Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?

Ufuk
Ufuk - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 14:56

Seni farklı birine dönüştüren ve her zaman kontrolü sağlaman gereken tek şey psikolojindir. O seni yönetebilir peki sen onu yönetebilir misin? Onu çok yakından tanıyorsan tabii ki evet. Bu psikoloji testini geçebilecek misin?

Haydi!!!

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1. Psikoloji _____ bilimidir.

1. Psikoloji _____ bilimidir.

2. Anlık olarak öğrendiğimiz bilgiler nerede depolanır desek?

2. Anlık olarak öğrendiğimiz bilgiler nerede depolanır desek?

3. Kolay bir soruyla devam edelim: Beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir?

3. Kolay bir soruyla devam edelim: Beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir?

4. Psikolojinin kökenleri hangi iki disipline dayanır desek?

4. Psikolojinin kökenleri hangi iki disipline dayanır desek?

5. Doğru mu yanlış mı? Düzenli olarak çalışan insan, her şeyi biriktirip bir anda öğrenen insana göre öğrendiklerini daha uzun süre hatırlar.

5. Doğru mu yanlış mı? Düzenli olarak çalışan insan, her şeyi biriktirip bir anda öğrenen insana göre öğrendiklerini daha uzun süre hatırlar.
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6. Freud'a göre kişilik hangi yaşa kadar oluşur?

6. Freud'a göre kişilik hangi yaşa kadar oluşur?

7. Bilişsel psikoloji ne üzerine yoğunlaşmıştır?

7. Bilişsel psikoloji ne üzerine yoğunlaşmıştır?

8. Biyolojik süreçlerin insan davranışlarını nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalı?

8. Biyolojik süreçlerin insan davranışlarını nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalı?

9. Psikoloji de bir bilim, pekii bir psikolog araştırma yaparken ilk aşama hangisidir?

9. Psikoloji de bir bilim, pekii bir psikolog araştırma yaparken ilk aşama hangisidir?

10. Beynimizin birbirleriyle alakalı bilgileri alıp bir yere koymasına ne ad verilir?

10. Beynimizin birbirleriyle alakalı bilgileri alıp bir yere koymasına ne ad verilir?
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11. Freud'un kişilik teorisine göre hangisi "içimizdeki doyumsuz hayvan" olarak tanımlanabilir?

11. Freud'un kişilik teorisine göre hangisi "içimizdeki doyumsuz hayvan" olarak tanımlanabilir?

12. Son soru: Hangisi, aynı insanda birbirine karşıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak ortaya çıkması durumuna verilen isimdir?

12. Son soru: Hangisi, aynı insanda birbirine karşıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak ortaya çıkması durumuna verilen isimdir?

Biraz ineklemelisin!

Biraz ineklemelisin!

Tamam, kimse anasının karnında psikolog olarak doğmuyor ancak biraz psikoloji bilmeye hepimizin ihtiyacı var. Bugünden tezi yok al eline bir kitap ve okumaya başla!

İçgüdülerinle geçtin!

İçgüdülerinle geçtin!

Belli ki psikoloji eğitimi almamışsın ancak insanların davranışlarını anlamakta oldukça başarılısın. Hangi olayların hangi sonuçlara neden olacağını kolayca fark ediyorsun. Psikoloji alanında özel bir yeteneğin var ve bunu geliştirebilirsin!

Sen psikopat bi psikologsun!

Sen psikopat bi psikologsun!

Sen psikoloji hakkında her şeyi biliyorsun! Yeni tanıştığın insanların psikolojik durumunu hemen anlayabilme yeteneğine sahipsin. Bu senin için mükemmel bir özellik olabilir ancak karşındaki için biraz ürkütücü. Ama sen karşındakine hiçbir şey çaktırmayarak bunun da üstesinden gelebiliyorsun. Uzun lafın kısası korkulur senden!

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