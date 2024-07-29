Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?

Sen psikoloji hakkında her şeyi biliyorsun! Yeni tanıştığın insanların psikolojik durumunu hemen anlayabilme yeteneğine sahipsin. Bu senin için mükemmel bir özellik olabilir ancak karşındaki için biraz ürkütücü. Ama sen karşındakine hiçbir şey çaktırmayarak bunun da üstesinden gelebiliyorsun. Uzun lafın kısası korkulur senden!