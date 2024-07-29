Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?
Bu Psikoloji Testini Geçebilecek misin?
Seni farklı birine dönüştüren ve her zaman kontrolü sağlaman gereken tek şey psikolojindir. O seni yönetebilir peki sen onu yönetebilir misin? Onu çok yakından tanıyorsan tabii ki evet. Bu psikoloji testini geçebilecek misin?
Haydi!!!
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1. Psikoloji _____ bilimidir.
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2. Anlık olarak öğrendiğimiz bilgiler nerede depolanır desek?
3. Kolay bir soruyla devam edelim: Beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir?
4. Psikolojinin kökenleri hangi iki disipline dayanır desek?
5. Doğru mu yanlış mı? Düzenli olarak çalışan insan, her şeyi biriktirip bir anda öğrenen insana göre öğrendiklerini daha uzun süre hatırlar.
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6. Freud'a göre kişilik hangi yaşa kadar oluşur?
7. Bilişsel psikoloji ne üzerine yoğunlaşmıştır?
8. Biyolojik süreçlerin insan davranışlarını nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalı?
9. Psikoloji de bir bilim, pekii bir psikolog araştırma yaparken ilk aşama hangisidir?
10. Beynimizin birbirleriyle alakalı bilgileri alıp bir yere koymasına ne ad verilir?
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11. Freud'un kişilik teorisine göre hangisi "içimizdeki doyumsuz hayvan" olarak tanımlanabilir?
12. Son soru: Hangisi, aynı insanda birbirine karşıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak ortaya çıkması durumuna verilen isimdir?
Biraz ineklemelisin!
İçgüdülerinle geçtin!
Sen psikopat bi psikologsun!
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